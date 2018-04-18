Marmaris'te 3 İngiliz'e hırsızlık gözaltısı (2)

HEPSİ TUTUKLANDI

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki bir işyerinden çanta ve kemer çalarken çalışanlarca yakalanan İngiliz uyruklu 2 kuzen ve teyze, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)