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Marmaris'te 3 İngiliz'e hırsızlık gözaltısı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 11:03 | Son Güncelleme

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki bir işyerinden çanta ve kemer çalarken çalışanlarca yakalanan İngiliz uyruklu 2 kuzen ve teyze, polis tarafından gözaltına alındı.

Ali GÜNDOĞAN MARMARİS (Muğla), (DHA) Muğla'nın Marmaris ilçesindeki bir işyerinden çanta ve kemer çalarken çalışanlarca yakalanan İngiliz uyruklu 2 kuzen ve teyze, polis tarafından gözaltına alındı. İşyerinin güvenlik kamerasınca görüntülenen 2'si kadın 3 şüpheli, emniyete götürüldü. Tepe Mahallesi 42 Sokak üzerindeki Kapalı Çarşı'da yer alan bir çanta dükkanından, dün (salı) saat 17.00'de hırsızlık ihbarı yapıldı. İşyerine giden polis, 3 çanta ve 3 kemer çalmaya kalkıştığı belirtilen İngiliz kuzenler D.M.M. (Dona Marie Mundell) (48) adlı kadın ve J.S.M. (Jayden Sebastian Mundell) (19) adlı erkek ile teyzeleri G.A.C.'yi (Georgia Angeleta Creary) (53) yakaladı. Gözaltına alınan zanlılar, Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi'ne götürüldü. Yeminli tercümanla ifade veren zanlılar, suçu kabul etmedi. Ancak zanlıların çantalarında yapılan aramada, işyerinden çalındığı belirlenen 600 lira değerindeki 3 para çantası ile 3 kemerin ele geçirildiği belirtildi. Çalıntı eşyalar, işletme sahibine teslim edildi. İddialarla ilgili İngiltere Marmaris Fahri Konsolosluğu yetkililerine bilgi verildi. Doktor raporu alınan İngilizler'in, işlemlerinin tamamlanmasının ardından 'nitelikli hırsızlık' suçundan adliyeye sevk edileceği belirtildi. GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ Öte yandan işyerinin güvenlik kameraları hırsızlığı anbean kaydetti. Görüntülerde J.S.M.'nin ve teyzesi G.A.C.'nin çalışan Hakan Kaçık'ı oyalarken, D.M.M.'nin rafta bulunan para çantasını el çabukluğu ile bileğindeki çantaya koyması yer aldı.

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