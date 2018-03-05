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Marmaris'te eskort siteleri operasyonlarında 4 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2018 18:15 | Son Güncelleme

MARMARİS'te, sosyal medya üzerinden eskort sitesi açarak fuhuş yaptığı tespit edilen 2 kadın ile bu kadınlarla birlikte oldukları öne sürülen 2 erkek, polis tarafından gözaltına alındı.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te, sosyal medya üzerinden eskort sitesi açarak fuhuş yaptığı tespit edilen 2 kadın ile bu kadınlarla birlikte oldukları öne sürülen 2 erkek, polis tarafından gözaltına alındı.
Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yapmak için Twitter ve Facebook'ta açılan siteleri takibe aldı. Eskort sitelerinden anlaşma yapıldığı ve kent merkezinde bir apart otelde buluşulacağı belirlendi. Kemeraltı Mahallesi'nde bulunan apart otele bugün baskın düzenleyen polis, fuhuş yaptıkları iddiasıyla Kırgızistan uyruklu Türk vatandaşı J.K.(26) ve Türk vatandaşı T.A. (28) ile kadınlarla birlikte olduğu belirlenen S.N. (32), A.Y. (35) gözaltına alındı.
Marmaris Asayiş Büro Amirliği'nde 2 kadın ve 2 erkeğe Kabahatler Kanunu kapsamında 259'ar lira para cezası kesildi. Dört kişinin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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