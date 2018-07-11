HABER

Marmaris'te FETÖ operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2018 07:57 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla haklarında yakalama kararı bulunan 4 kişi, yanlarındaki 2 çocuk ile Yunanistan'ın Simi Adası'na kaçmak isterken yakalandı.

Marmaris'te FETÖ operasyonu

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla haklarında yakalama kararı bulunan 4 kişi, yanlarındaki 2 çocuk ile Yunanistan'ın Simi Adası'na kaçmak isterken yakalandı. Ayrıca, 2 organizatör de gözaltına alındı.
Olay, bugün saat 00.30 sıralarında Bozburun Mahallesi'nde meydana geldi. Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddia edilen ve son KHK ile mesleklerinden ihraç edilen şüphelilerin Yunanistan'ın Simi Adası'na ABD bayraklı bir tekneyle kaçacakları ihbarı üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik ekiplerine ait botlar, Bozburun açıklarında güvenlik önlemi alırken, jandarma ekipleri ise ABD bayraklı tekneye hareket edeceği sırada baskın düzenledi. Tekneye yapılan operasyonda, M.Y. ve eşi A.Y. ile 2 çocuğu ve Ş.B. ve Ş.B. yakalandı. Ayrıca, organizatör olduğu tespit edilen M.E. ve T.Y. gözaltına alındı.
Şüpheliler, Bozburun Jandarma Karakolu'na getirildi. Sahil güvenlik ekipleri ise baskın yapılan tekneyi limana çekti. Teknede yapılan aramada 1 tablet bilgisayar, 4 cep telefonu ve çeşitli evraklar ele geçirildi.
Kişi başı 10 bin TL karşılığında şüphelileri Simi Adası'na götüreceği öğrenilen organizatörler M.E. ve T.Y.'nin ifadelerinde susma hakkını kullandığı ifade edildi.
FETÖ/PDY şüphelisi 4 kişinin ise işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderileceği kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

Marmaris'te FETÖ operasyonuMarmaris'te FETÖ operasyonuMarmaris'te FETÖ operasyonuMarmaris'te FETÖ operasyonu

PARTNER2 saatlik doğum anı! Hayretle izlediler2 saatlik doğum anı! Hayretle izlediler
Kavga ettiği kişi tarafından öldürüldüKavga ettiği kişi tarafından öldürüldü
Adana'da gece yarısı korkunç olay! Yengesini boğarak öldürdüAdana'da gece yarısı korkunç olay! Yengesini boğarak öldürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İETT tweet attı sosyal medya karıştı!

İETT tweet attı sosyal medya karıştı!

Survivor'da bir aşk daha! O iki isim aşk mı yaşıyor

Survivor'da bir aşk daha! O iki isim aşk mı yaşıyor

Zonguldak'ta devlet hastanesi yakınındaki kanalizasyonda işçilerin bulduğu ölü bebeğin annesi tespit edildi!

Zonguldak'ta devlet hastanesi yakınındaki kanalizasyonda işçilerin bulduğu ölü bebeğin annesi tespit edildi!

Ankara Demetevler'de dehşet görüntüler! Kızını taciz ettiği iddia edilen adamı sokak ortasında hadım etti

Ankara Demetevler'de dehşet görüntüler! Kızını taciz ettiği iddia edilen adamı sokak ortasında hadım etti

Shakira'ya İstanbul'da baklavalı karşılama!

Shakira'ya İstanbul'da baklavalı karşılama!

Adnan Oktar ve Kediciklere operasyon!

Adnan Oktar ve Kediciklere operasyon!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adana'da gece yarısı korkunç olay! Yengesini boğarak öldürdü

Adana'da gece yarısı korkunç olay! Yengesini boğarak öldürdü

Bursa'da yol kapatma kavgası: 2 yaralı

Bursa'da yol kapatma kavgası: 2 yaralı

Polis intihardan vazgeçirdiği genci sırtında taşıdı

Polis intihardan vazgeçirdiği genci sırtında taşıdı

Ankara Demetevler'de dehşet görüntüler! Kızını taciz ettiği iddia edilen adamı sokak ortasında hadım etti

Ankara Demetevler'de dehşet görüntüler! Kızını taciz ettiği iddia edilen adamı sokak ortasında hadım etti

TEM Otoyolu'nda trafiği felç eden kaza: Yaralılar var

TEM Otoyolu'nda trafiği felç eden kaza: Yaralılar var

Karabük'te yol çalışmasında ortaya çıktı: Tam bin 800 yıllık!

Karabük'te yol çalışmasında ortaya çıktı: Tam bin 800 yıllık!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.