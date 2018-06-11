Marmaris'te HDP binasının camları kırıldı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te, Halkların Demokratik Partisi (HDP) binasının camları, iddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen A.T.D. (25) tarafından taş atılarak kırıldı. Bina içindeki flama ve eşyalara da zarar verdiği öne sürülen A.T.D., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Ulusal Egemenlik Caddesi'ndeki HDP binasının camları, bu sabah taş atılarak kırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, olayın zanlısı olarak psikolojik sorunları olduğu öne sürülen A.T.D.'yi gözaltına aldı. Sabıkası bulunmayan A.T.D.'nin, hiperaktivite bozukluğu olduğu, öfke kontrolü rahatsızlığı bulunduğu, sürekli psikiyatri ilaçlar aldığı ve psikolojik tedavi gördüğünün tespit edildiği belirtildi. Polis, parti yetkililerini arayarak bilgi verdi. Partililer, hizmet binası önünde toplandı. Polis ise olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemede, parti ofisi içinde bir şey çalınmadığı ancak içerideki flama ve eşyalara zarar verildiğinin tespit edildiği kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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