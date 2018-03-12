Marmaris’te kadına cinsel saldırı iddiasına tutuklama

Marmaris’te bir kadına cinsel saldırıda bulunan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Muğla’nın Marmaris ilçesi Kemeraltı Mahallesi’nde gece saat 03:00 sularında evinin bulunduğu apartmana giren kadını takip eden Adnan G. İsimli şahıs, kadına önce cinsel saldırıda bulundu. Zanlı daha sonra kadının cep telefonunu gasp ederek olay yerinden uzaklaştı. Olayı haber alan Marmaris Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro ekiplerinin sıkı çalışması sonucu Adnan G. yakalandı. Mahkemeye sevk edilen zanlı “cinsel saldırı ve nitelikli yağma” suçlarından mahkemece tutuklandı. Adnan G. Muğla Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.
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