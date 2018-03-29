Marmaris’te korkutan yangın

Marmaris’te bir otelin restoran kısmında yangın çıktı. Yangın itfaiyenin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Yangın ilçe sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.
Marmaris’te otel ve restoranların bulunduğu Uzunyalı’da yer alan bir otelin restoran kısmında, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede restoranı sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü. Yangının otele ve çevredeki işletmelere sıçramadan söndürülmesi faciayı önledi. Öte yandan, sahilinde siyah dumanların yükselmesi ilçede paniğe neden oldu. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Otelin faaliyette olmadığı öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Menbic'ten şok fotoğraflar! Teröristler şehirde kimlik kontrolü yapıyor
Afyonkarahisar’daki cinayetlerde şoke eden iddialar!
FETÖ'cü savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'ya hapis cezası!
Eski başyaverin evinde bulundu! Erdoğan'ın etrafındakileri fişlemiş
İşte WhatsApp'ta sizi engelleyenlere mesaj atmanın yolu
Almanya'da Türk boksör Tunahan Keser'i 'Franky' öldürmüş!
Frikik üstüne frikik! O kıyafeti giydiğine bin pişman oldu
Üniversitelilere dolandırıcı şoku!
Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı
'Arayanı göstereceğim' diye kişisel bilgilere erişiyorlar! BTK Başkanı'ndan uyarı
Android kullanıcıları dikkat! Bu virüs size de bulaşmış olabilir
Okuyucu Yorumları 0 yorum