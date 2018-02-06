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Marmaris’te otele fuhuş baskını

YAŞAM HABERLERİ | 06.02.2018 20:20 | Son Güncelleme

Marmaris’te polisin bir apart otele yaptığı fuhuş baskınında yabancı uyruklu 4 kadın gözaltına alındı.Muğla’nın Marmaris ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne bağlı ekipler aldığı ihbar üzerine Çıldır Mahallesi’ndeki bir apart otele fuhuş operasyonu düzenledi.

Marmaris’te otele fuhuş baskını

Marmaris’te polisin bir apart otele yaptığı fuhuş baskınında yabancı uyruklu 4 kadın gözaltına alındı.
Muğla’nın Marmaris ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne bağlı ekipler aldığı ihbar üzerine Çıldır Mahallesi’ndeki bir apart otele fuhuş operasyonu düzenledi. Operasyonda Özbekistan uyruklu S.U., Azerbaycan uyruklu I.B., Kırgızistan uyruklu İ.B. ve D.S. gözaltına alındı.
İfadeleri alınan yabancı uyruklu 4 kadın, daha sonra sınır dışı edilmek üzere Muğla Göç İdaresine gönderildi.İşletme sahibine ise fuhuşa aracılık ettiği suçlamasıyla yasal işlem yapıldığı belirtildi.

Marmaris’te otele fuhuş baskını

Marmaris’te otele fuhuş baskını

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