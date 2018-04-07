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Marmaris’te Sahte Para Operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 07.04.2018 15:52 | Son Güncelleme

Muğla’nın Marmaris ilçesinde sahte para operasyonu düzenlendi.

Marmaris’te Sahte Para Operasyonu

Muğla’nın Marmaris ilçesinde sahte para operasyonu düzenlendi. Operasyonda 2 bin 850 TL sahte para ele geçirildi.
Marmaris’te piyasaya sahte para sürüleceği yönünde duyum üzerine, Çetibeli Jandarma Karakol Komutanlığı ve İlçe Emniyet, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Çetibeli yol kontrol ve arama noktasında, adli makamlardan alınan karar doğrultusunda, C.C.G. isimli şüpheli şahıs üzerinde yapılan üst aramasında, 57 adet 50 TL’lik olmak üzere toplam 2 bin 850 TL sahte para ele geçirildi.
Sahte paralara el konulurken, şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan konuyla ilgili açıklamada, “Halkımızı aldatmaya yönelik dolandırıcılık, sahtecilik suçları ile her türlü kaçakçılık olaylarını önlemeye yönelik çalışmalara karalılıkla devam etmektedir” denildi.

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