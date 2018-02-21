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Marmaris’te sosyal medya üzerinden propagandaya tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2018 19:59 | Son Güncelleme

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, sosyal medya üzerinde terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Marmaris’te sosyal medya üzerinden propagandaya tutuklama

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, sosyal medya üzerinde terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Savcılığın karara itirazı üzerine 4 kişi tutuklandı.
Marmaris Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, sosyal medya üzerinden PKK/KCK-YPG/YPJ silahlı terör örgütlerinin propagandasına yönelik, devlet büyükleri ve güvenlik güçlerine tehdit ve hakarette bulunan paylaşımlar yaptığı tespit edilen, Marmaris Demokratik Bölgeler Partisi İlçe Başkanı Y.N., C.Ç., Ö.V., B.G., M.S.D., M.Ş. ve A.Ç.’yi gözaltına almıştı.
Mahkemeye çıkarılan zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı, zanlıların adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz etti. İtirazın değerlendirilmesinin ardından gözaltına alınan Ö.V., S.D., M.Ş. ve A.Ç. tutuklandı.

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