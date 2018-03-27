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Marmaris’te Sosyal Medyada PKK Propagandası Yapan Üniversite Öğrencisi Tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 19:04 | Son Güncelleme

Marmaris’te sosyal medyada terör örgütü PKK, KCK propagandası yapan ve devlet büyüklerine hakaret ettiği tespit edilen üniversite öğrencisi tutuklandı.Sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK, KCK propagandası yapan ve devlet büyüklerine hakaret ettiği tespit edilen B.Ç.

Marmaris’te Sosyal Medyada PKK Propagandası Yapan Üniversite Öğrencisi Tutuklandı

Marmaris’te sosyal medyada terör örgütü PKK, KCK propagandası yapan ve devlet büyüklerine hakaret ettiği tespit edilen üniversite öğrencisi tutuklandı.
Sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK, KCK propagandası yapan ve devlet büyüklerine hakaret ettiği tespit edilen B.Ç. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine polis tarafından gözaltına alındı. Muğla Üniversitesi Marmaris Turizm Meslek Yüksek Okulu öğrenci olduğu belirlenen şahıs adliyeye sevk edildi. B.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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