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Marmaris'te tombala baskını

YAŞAM HABERLERİ | 20.01.2018 00:51 | Son Güncelleme 6 saat önce

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, çalıştırma ruhsatı iptal edilen ve daha önce 3 defa mühürlenen bir kahvehaneye baskın yapan polis, tombala oynayan işletmeci ile birlikte 19 kişiyi suçüstü yakaladı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, öğle saatlerinde, kumar oynatıldığı ihbarı üzerine Yeni Yol Caddesi Sevgi Yolu üzerindeki Demirer Pasajı'nın 2'inci katında, bir kahvehaneye operasyon düzenledi. Kumar oynadıkları tespit edilen 18 kişi ile kahvehane işletmeci G.D. (20) gözaltına alındı. Kahvede bulunan el yapımı elektronik tombala makinesi, tombala kartları ve tombala fişlerine el konuldu. Polis merkezine götürülen 18 şüpheli, Kabahatler Kanunu'nun 34'üncü maddesine göre 259'ar lira para cezası kesildikten sonra serbest bırakılırken, kahvehane işletmecisi G.D.'nin ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Geçen Eylül ayından itibaren aynı işletmenin 3 defa mühürlendiği ve çalışma ruhsatının kumar oynatıldığı gerekçesiyle iptal edildiği öğrenildi.

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