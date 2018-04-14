“Maşa İle Koca Ayı-Sonsuz Arkadaşlık 2”nin galası yapıldı

İSTANBUL, (DHA) - RUS yapımı animasyon televizyon dizisi Maşa ile Koca Ayı'nın devam filmi olan 'Maşa ile Koca Ayı Sonsuz Arkadaşlık 2'nin galası yapıldı. Cinemaximum Emaar Square Mall’da gerçekleşen galaya birçok ünlü isim çocuklarıyla beraber katıldı.

20 Nisan'da vizyona girecek olan filmde Maşa ile Koca Ayı'ya Enes Batur, Nisan Aktaş, Çitos Efe gibi toplam 8 ünlü Youtuber eşlik ediyor. Film, Maşa ile Koca Ayı'nın hiç bir yerde yayınlanmamış şovlarından oluşuyor.

"FİLMDE EĞİTİCİ VE ÖĞRETİCİ BİRÇOK MESAJ VAR"

NSE Network Pazarlama Yöneticisi Hande Tezerdi, ilk filmin kendileri tarafından yapılmadığını, tüm dünya sinema haklarını 2018 yılında satın aldıklarını ve Maşa ile Koca Ayı'nın Türkiye gösteriminin ardından 100 ülkede izleyiciyle buluşacağını söyledi. Tezerdi, Maşa ile Koca Ayı'nın aileler tarafından çok tercih edilen bir film olduğunu ve filmde eğitici, öğretici birçok mesajın bulunduğunu vurguladı.

Yeni nesil çizgi filmlerin arasında biraz daha şiddet içeren filmler olduğuna değinen Hande Tezerdi, "Bu film bizim zamanımızda olan çizgi filmler kadar naif. Maşa biraz daha haylaz, Koca Ayı ise onu daha kontrol altına almaya çalışan, ona eğitici mesajlar veren, endikasyonu olan bir karakter. Dünyaya bakıldığında ebeveynler tarafından en fazla tercih edilen çizgi filmler arasında yer alıyor ve biz de seyrederken her defasında çok eğleniyoruz. Çizgi filmlerin sonunda hep eğitici mesajlar görüyoruz" dedi.