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Maskeli banka soyguncusu yakalandı

YAŞAM HABERLERİ | 07.02.2018 09:28 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de özel bir bankada veznedarı kuru sıkı tabancayla tehdit edip, 68 bin TL'yi alarak kaçan Ertuğrul K., soygundan 7 saat sonra yakalandı.

Maskeli banka soyguncusu yakalandı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de özel bir bankada veznedarı kuru sıkı tabancayla tehdit edip, 68 bin TL'yi alarak kaçan Ertuğrul K., soygundan 7 saat sonra yakalandı.
Olay, dün saat 16.00 sıralarında merkez Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Özel bir bankanın şubesine giren kar maskeli bir kişi, elindeki kuru sıkı tabancayla veznedarı tehdit ederek 68 bin lira parayı alıp, elindeki çantaya doldurdu. Soyguncu, geldiği beyaz renkli otomobile binip, kaçtı.
Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, güvenlik kameraları görüntülerini inceleyip, banka personelinin ifadelerine başvurdu. Şüphelinin kullandığı otomobilin plakasının sahte olduğu belirlendi.
Yaklaşık 7 saatlik çalışmayla bankayı soyduğu saptanan Ertuğrul K., çaldığı parayla birlikte Hacılar ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Erkan K.'nin kullandığı otomobilin kiralık olduğu, sahte plaka taktığı tespit edildi.
Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Ertuğrul K.'nin sorgusunun sürdüğü belirtildi.

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Maskeli banka soyguncusu yakalandıMaskeli banka soyguncusu yakalandıMaskeli banka soyguncusu yakalandı

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