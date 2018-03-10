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Maskeli jet hırsız yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.03.2018 11:03 | Son Güncelleme

Samsun’da bir cep telefonu GSM firmasına ait telefoncu dükkanının camdan kapısını elindeki çekiçle kırıp 10 saniye içerisinde içeri girip iş yerinin içindeki stantta bulunan 2 adet cep telefonunu çalan maskeli hırsız önce iş yerinin güvenlik kamerasına ardından da polise yakalandı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinin Ulugazi Mahallesi’ndeki bir GSM operatörüne ait telefoncu dükkanında meydana geldi.

Samsun’da bir cep telefonu GSM firmasına ait telefoncu dükkanının camdan kapısını elindeki çekiçle kırıp 10 saniye içerisinde içeri girip iş yerinin içindeki stantta bulunan 2 adet cep telefonunu çalan maskeli hırsız önce iş yerinin güvenlik kamerasına ardından da polise yakalandı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinin Ulugazi Mahallesi’ndeki bir GSM operatörüne ait telefoncu dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz maskeli hırsız, geceleyin işyerinin önüne gelip önce eliyle cam kapıyı zorlayıp açamayınca ardından yanında getirdiği çekiçle cam kapıyı kırıp içeri girerek stantta bulunan 4 bin lira ve bin 635 lira değerindeki 2 adet cep telefonunu yerinden söküp çalarak kaçtı. Hırsızlık anının işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsünde ise çekiçle kapıyı kırıp içeri girip telefonu çalarak işyerinden çıkarak kaçması 10 saniye içinde gerçekleşmesi dikkat çekti. İşyeri sahibi polise şikayette bulundu. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri yaptıkları araştırma sonucu hırsızlık olayını gerçekleştiren maskeli soyguncu 33 yaşındaki Muhammet K.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Tekkeköy ilçesinde yakalanarak gözaltına alınan Muhammet K. suçunu itiraf etti. Muhammet K.’nin çaldığı 5 bin 635 lira değerindeki cep telefonlarını sattığı tespit edildi. Polisteki sorgulanması tamamlanan Muhammet K. Samsun Adliyesine sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

Maskeli jet hırsız yakalandı

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Maskeli jet hırsız yakalandı

Maskeli jet hırsız yakalandı
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Maskeli jet hırsız yakalandı

Maskeli jet hırsız yakalandı
3 / 6

Maskeli jet hırsız yakalandı

Maskeli jet hırsız yakalandı
4 / 6

Maskeli jet hırsız yakalandı

Maskeli jet hırsız yakalandı
5 / 6

Maskeli jet hırsız yakalandı

Maskeli jet hırsız yakalandı
6 / 6

Maskeli jet hırsız yakalandı

Maskeli jet hırsız yakalandı
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