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Maskeli silahlı PTT soygunu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2018 18:35 | Son Güncelleme

KÜÇÜKÇEKMECE'de, maskeli ve silahlı olarak girdikleri PTT şubesinden 11 bin lira soygun yapan iki kişi, kendilerini bir süre kovalayan mahalleliye doğru silahla ateş ederek kaçtı.

Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)-KÜÇÜKÇEKMECE'de, maskeli ve silahlı olarak girdikleri PTT şubesinden 11 bin lira soygun yapan iki kişi, kendilerini bir süre kovalayan mahalleliye doğru silahla ateş ederek kaçtı.

Olay, Yeni Mahalle Birinci Er Caddesi üzerindeki PTT şubesinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Maskeli ve silahlı iki kişi PTT şubesine girerek silah doğrultup çalışanları etkisiz hale getirdi. Veznelerde bulunan 11 bin lirayı gasp eden soygunculara yaya olarak kaçmaya başladı. Bazı mahalle sakinleri soyguncuları bir süre kovaladı. Soyguncular, kendilerini kovalayan mahalleliye doğru silahla ateş ederek izlerini kaybettirdi.

Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler çevre güvenliği aldıktan sonra delil araştırması yaptı.

Soyguncuların yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

OLAY ANI KAMERADA

Polis, PTT şubesinin güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. İncelemede soygun anının saniye saniye kameraya yansıdığı ortaya çıktı. Görüntüde, maskeli iki kişnin, içeri girdikten sonra çalışanları etkisiz hale geitirip soygun yaptıktan sonra dışarı çıktıkları görülüyor.

PARTNERSaldırı anı saniye saniye görüntülendiSaldırı anı saniye saniye görüntülendi
Maskeli silahlı PTT soygunuMaskeli silahlı PTT soygunu
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