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Maskeli ve oyuncak tabancalı çocuklar paniğe neden oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 13:24 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, yüzlerine maske takan 4 çocuk, ellerine oyuncak tabanca alarak, gece sokağa çıktı.

Maskeli ve oyuncak tabancalı çocuklar paniğe neden oldu

Aziz GÜVENER/SERDİVAN (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, yüzlerine maske takan 4 çocuk, ellerine oyuncak tabanca alarak, gece sokağa çıktı. Polis tarafından yakalanan çocuklar, yoldan geçenleri korkuturken, video çekip, internetten paylaşmak için bir araya geldiklerini söyledi. Kısa süreli panik yaşayan mahalleliden ve polislerden özür dileyen çocuklar, serbest bırakıldı.
Olay, saat 01.00 sıralarında, Mavi Durak Kafeler Sokağı'nda meydana geldi. Ellerinde tabanca taşıyan, yüzleri maskeli 4 kişiyi sokakta görenler, korkup, polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekiplerince yakalanan kişilerin maskeleri çıkarıldı. Ekipler, 4 kişinin de 18 yaşından küçük, ellerindeki tabancaların ise oyuncak olduğunu belirledi. Kimlik kontrolü yapıldığı sırada panik yaşayan mahalleli, olay yerinde toplanarak, çocuklara tepki gösterdi. Çocuklar ise görüntü paylaşım sitesi YouTube'daki hesaplarında paylaşmak üzere sokaktakileri korkutup, video çekmek için bir araya geldiklerini söyledi. Polis ekiplerinden ve mahalle sakinlerinden özür dileyen çocuklar, emniyete götürülmeden bırakıldı.

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Maskeli ve oyuncak tabancalı çocuklar paniğe neden oldu

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