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Maslak metrosunda yürüyen merdiven boşluğuna düşen kişi yaralandı(Geniş Haber)

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2018 20:32 | Son Güncelleme

MAŞLAK'taki İTÜ Ayazağa Metro İstasyonu'nda yürüyen merdivenlerde çökme meydana geldi.

Maslak metrosunda yürüyen merdiven boşluğuna düşen kişi yaralandı(Geniş Haber)

Zeki GÜNAL-Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ-Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)-MAŞLAK'taki İTÜ Ayazağa Metro İstasyonu'nda yürüyen merdivenlerde çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle oluşan boşluğa 1 kişi düştü. Düşen kişi yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yaralı olarak kurtarıldı.

İTFAİYE EKİPLERİ SEFERBER OLDU
Olay saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İTÜ Ayazağa Metro İstasyonu'ndaki yürüyen merdivenlerdeki çökme sonucu 1 kişi oluşan boşluğa düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu boşluğa düşen kişi sıkıştığı yerden çıkarıldı. Adının Mehmet Ali Erik olduğu belirtilen kişi, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

İBB: BİR VATANDAŞ TEHLİKELİ BÖLGEYE GİRMİŞTİR
Olayla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yazılı açıklama yaptı
Yapılan açıklama, "Maslak Ayazağa Metro İstasyonu'nda 17.30 sıralarında bakımı yapılan yürüyen merdivenin önündeki uyarı-koruma tehlike uyarı tabelasını dikkate alamayan bir vatandaş, yürüyen merdivene binmiştir. Bu sırada hizmet vermeyen ve bakımı yapılan merdivende tambur boşalması meydana gelmiş, basamaklar çökerek vatandaş merdiven altına düşmüştür. Kısa sürede olay yerine ulaşan İtfaiye vatandaşı sıkıştığı yerden kurtarmıştır. Hastanede tedavi altına alınan yolcumuzun ortopedi uzmanı tarafından yapılan ilk muayenesinde sol kolunda kırık olduğu, diğer kolunda ve bacaklarında ezikler olduğu belirtilmiştir. Kesin bilgiler tomografi sonuçlarından sonra söyleyeceği belirtilmiştir." denildi.
(FOTOĞRAF)

Maslak metrosunda yürüyen merdiven boşluğuna düşen kişi yaralandı(Geniş Haber)Maslak metrosunda yürüyen merdiven boşluğuna düşen kişi yaralandı(Geniş Haber)Maslak metrosunda yürüyen merdiven boşluğuna düşen kişi yaralandı(Geniş Haber)Maslak metrosunda yürüyen merdiven boşluğuna düşen kişi yaralandı(Geniş Haber)

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