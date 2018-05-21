Maslak'ta lüks site inşaatında yangın

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA) SARIYER Maslak'taki lüks bir site inşaatının bodrum katında yangın çıktı. Yangın nedeniyle yoğun duman oluştu. İtfaiye ekipleri müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürdü.
Maslak Cendere Caddesi'nde bulunan lüks bir sitenin bodrum katında bulunan strafor kaplamalar saat 11.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Şantiyede çalışanlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yangın nedeniyle yoğun duman oluşurken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından söndürdü.
(FOTOĞRAF)
CHP'li Eren Erdem'in yurt dışına çıkışına izin verilmedi
HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'tan tutukluluğuna ilişkin son dakika açıklaması!
'Ahmet Hakan gazetecilik sınırlarını aştı!'
İlber Ortaylı'yı şaşırtan sürpriz! Bir anda karşısında görünce sahnede öylece kaldı
İşte Ankara'nın kahramanı! Selde mahsur kalanları tek tek kurtardı
Oray Eğin'den Muharrem İnce için sert sözler: Atma Ziya
Kızının midesi giderek büyüyordu! Doktor kontrol edince şok gerçek ortaya çıktı
12 yaşında kaçırılan, 18’indeki 2 çocuk annesi Pelda nasıl öldü?
Çin'den tepki çeken hamle! Bombardıman uçakları harekete geçti
Bomba iddia: ABD, Suriye’nin kuzeyinden çekiliyor