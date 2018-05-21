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Maslak'ta lüks site inşaatında yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2018 12:27 | Son Güncelleme

SARIYER Maslak'taki lüks bir site inşaatının bodrum katında yangın çıktı.

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA) SARIYER Maslak'taki lüks bir site inşaatının bodrum katında yangın çıktı. Yangın nedeniyle yoğun duman oluştu. İtfaiye ekipleri müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürdü.
Maslak Cendere Caddesi'nde bulunan lüks bir sitenin bodrum katında bulunan strafor kaplamalar saat 11.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Şantiyede çalışanlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yangın nedeniyle yoğun duman oluşurken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından söndürdü.

(FOTOĞRAF)

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