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'Masumiyet Öyküleri' sergisi açılıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 11:25 | Son Güncelleme

Unesco ve Unep dahil kırkın üzerinde ulusal ve uluslararası ödülün sahibi Timurtaş Onan’ın 'Masumiyet Öyküleri' sergisi Galeri Ark'ta  12 Nisan

'Masumiyet Öyküleri' sergisi açılıyor

İSTANBUL, (DHA) - Unesco ve Unep dahil kırkın üzerinde ulusal ve uluslararası ödülün sahibi Timurtaş Onan’ın 'Masumiyet Öyküleri' sergisi Galeri Ark'ta 12 Nisan 'Masumiyet Öyküleri' sergisi açılıyor'Masumiyet Öyküleri' sergisi açılıyor'Masumiyet Öyküleri' sergisi açılıyor'Masumiyet Öyküleri' sergisi açılıyor

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