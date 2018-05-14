Mat Collishaw zamanda yolculuğa çıkaracak

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - DÜNYACA ünlü sanatçı Mat Collishaw’un “Eşikler” (Thresholds) adlı sanal gerçeklik sergisi, 16 Mayıs - 29 Temmuz tarihleri arasında Yapı Kredi Kültür Sanat’ta sanatseverlerle buluşacak.

İlk gösterimi 2017’de Londra’da Somerset House’da gerçekleşen sergi, dünya turnesi kapsamında ilk yurt dışı gösterimini İstanbul’da yapacak. “Eşikler” (Thresholds), izleyiciyi zamanda yolculuğa çıkararak İngiliz bilim adamı William Henry Fox Talbot’ın 1839 yılında Birmingham’daki King Edward’s School’da açtığı dünyanın ilk fotoğraf baskı sergisine götürecek. Ziyaretçiler, bu sergide dijital ve üç boyutlu inşa edilmiş bir mekâna adım atarak, dijital ortamda inşa edilmiş vitrinlere, eşyalara, yüzeylere dokunabilecek, yanmakta olan şöminenin yaydığı kokuyu ve ısıyı da hissedebilecek.

Collishaw’un, 1839’da serginin açıldığı sırada protesto gösterileri yapmakta olan işçi örgütü Çartistler’in seslerini ve görüntülerini de taşıdığı sergide, kızılötesi sensörlerin ziyaretçilerin görüntüleri üzerinde oynadığı oyunlar da dikkat çekiyor.