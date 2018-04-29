HABER

Matematik öğretmeni, 2 öğrenciye tacizden tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.04.2018 16:26 | Son Güncelleme

 BURSA’nın Gemlik ilçesinde iki kız öğrencisine tacizde bulunduğu öne sürülen orta okul matematik öğretmeni Ahmet Ayhan K. (60), tutuklandı.

Matematik öğretmeni, 2 öğrenciye tacizden tutuklandı

Hurşit TOPAL/GEMLİK (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Gemlik ilçesinde iki kız öğrencisine tacizde bulunduğu öne sürülen orta okul matematik öğretmeni Ahmet Ayhan K. (60), tutuklandı.
Gemlik ilçesindeki bir ortaokulda görev yapan matematik öğretmeni Ahmet Ayhan K.'nin, kızına tacizde bulunduğunu öne sürüp, suç duyurusunda bulundu. Olayın duyulmasının ardından bir başka veli daha kızını taciz ettiğini öne sürdüğü Ahmet Ayhan K.'den şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Ahmet Ayhan K., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

TSK: Çukurca’da 4 terörist etkisiz hale getirildiTSK: Çukurca’da 4 terörist etkisiz hale getirildi
Fatih Portakal neden ana habere çıkmadı?Fatih Portakal neden ana habere çıkmadı?
Eski milli futbolcu milletvekili adayı olduEski milli futbolcu milletvekili adayı oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek hayatını kaybetti

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek hayatını kaybetti

Turabi diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı Turabi kararını açıkladı! İşte tarihi ceza

Turabi diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı Turabi kararını açıkladı! İşte tarihi ceza

İYİ Parti'ye geçen vekiller hakkında Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama!

İYİ Parti'ye geçen vekiller hakkında Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama!

AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!

AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!

Serdar Ortaç: Karıcığım dön artık!

Serdar Ortaç: Karıcığım dön artık!

Cübbeli Ahmet ile Ahmet Hakan arasında 'dua' tartışması

Cübbeli Ahmet ile Ahmet Hakan arasında 'dua' tartışması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Van'da tecavüz edilip öldürülen 38 günlük bebeğin annesinin yaptıkları dehşete düşürdü!

Van'da tecavüz edilip öldürülen 38 günlük bebeğin annesinin yaptıkları dehşete düşürdü!

Düzce'de maskeli sürücü alarmı! Polis ekipleri harekete geçti

Düzce'de maskeli sürücü alarmı! Polis ekipleri harekete geçti

Manisa'da kanlı infaz! Sokak ortasında tartıştığı çifte kurşun yağdırdı!

Manisa'da kanlı infaz! Sokak ortasında tartıştığı çifte kurşun yağdırdı!

Rize'de piknik dönüşü korkunç kaza! Kamyonet kasasındaki çocuklar etrafa saçıldı!

Rize'de piknik dönüşü korkunç kaza! Kamyonet kasasındaki çocuklar etrafa saçıldı!

Eşinin oğlunu da alıp ablasıyla kaçtığını söylemişti! Türkiye'nin aradığı o ismi Esra Erol ortaya çıkardı

Eşinin oğlunu da alıp ablasıyla kaçtığını söylemişti! Türkiye'nin aradığı o ismi Esra Erol ortaya çıkardı

Konya'da feci kaza: 4 ölü, 2 yaralı

Konya'da feci kaza: 4 ölü, 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.