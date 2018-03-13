Matematikçi çocukların ‘ Pi Günü ‘

İSTANBUL , ( DHA )-14 MART Dünya 'Pi Günü', Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi’nde gerçekleştirilen “Happy Pİ Day” etkinliğiyle kutlandı.
Ünlü matematik sabiti ‘’Pİ’’ sayısını tanıtmak ve matematiği öğrencilere eğlenerek öğretmeyi hedefleyen 14 Mart ‘’Dünya Pİ Günü’’ kapsamında Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi’nde etkinlik düzenlendi.
'PI' SAYISININ ÖNEMİ VURGULANDI
“Happy Pi Day” adı altında gerçekleştirilen program, Pi sayısının tarihi ve değeri hakkında bilgi verilmesiyle başlandı. Matematik kulübü öğrencileri, bir dairenin çevresinin çapına bölümü ile elde edilen irrasyonel matematik sabiti Pi’nin ispatını da yaptı. Daha sonra müzikten bilime kadar farklı branşta hizmet veren atölyelerden öğrenciler, becerilerini sergiledi. Matematikçilerin Bayramı olarak da bilinen bu özel günde, resimler çizildi, maskeler yapıldı, tiyatro oyunları sahnelendi.
Pl SAYISINA ÖZEL ŞİİR
Pi için şiirler de yazıldı. Dila Ergül isimli öğrenci “Pilish” denilen ve arka arkaya gelen her kelimedeki harf sayısının Pi sayısındaki sıraya göre yazıldığı kısaltmalı bir teknikle şiir kaleme aldı. İçinde aşk sözcüklerinin de olduğu şiirde şu ifadeler yer verildi. İşte o şiirin dizeleri:
“Biz
O Zeki,
O tatlı geleceğin,
Ya geçmiş?
Karar ile fikir
Geçmişin gizemleri sağlığı etkilerse?
Ben ve sen birlikte.
Veya ayrıca,
Ve geçmiş bize aşık.
Biz birlikte: Aşk”
(FOTOĞRAF)
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