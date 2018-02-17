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Mavi Balina oyunu intihara mı sürükledi? Bolu'da korkunç olay

YAŞAM HABERLERİ  | 17.02.2018 07:34 | Son Güncelleme

Bolu'da, Çağlar K. (19) evde yalnız olduğu sırada kendisini iple tavana asarak yaşamına son verdi. Oğlunun intihar ettiğini gören Nuray K., sinir krizleri geçirirken, polis gencin 'Mavi Balina' oyunu nedeniyle yaşamına son vermiş olabileceği ihtimali üzerinde de duruyor.

Olay, saat 15.00 sıralarında Sağlık Mahallesi Sigorta Sokak'taki evde meydana geldi. Dışarıdaki işleri için evden çıkan Nuray K., geri döndüğünde, evde bulunan oğlu kapıyı açmayınca durumu çevredekilere haber verdi. Apartmanın çevresinde bulunan esnafın yardımıyla kapı kırılarak açıldı.

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"KEŞKE OĞLUMU KURTARABİLSEYDİM"

Nuray K. eve girdiğinde oğlu Çağlar K.'yı tavana iple asılı halde gördü. Durum, 112 Acil ve polis ekiplerine haber verildi. Eve gelen sağlık ekibi Çağlar K.'nın öldüğünü belirledi. Sinir krizi geçiren anneyi sağlık ekipleri ve yakınları teskin etmeye çalıştı. Nuray K., "Keşke o kapıyı açıp, içeri girip oğlumu kurtarabilseydim" diyerek gözyaşı döktü. Polis evde incelemelerde bulundu. Çağlar K.'nın cesedi incelemelerin ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı'na götürüldü.

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'MAVİ BALİNA' ŞÜPHESİ

Polis, yaşanan intihar olayının daha önce birçok gencin yaşamına son vermesine neden olan 'Mavi Balina' oyunu yüzünden olabileceği ihtimali üzerinde de duruyor. Herhangi bir sorunu olmadığı belirtilen gencin intihar etmesiyle ilgili olarak soruşturma sürüyor.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
mavi balina oyun intihar Bolu

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
BEN CE BU TİP COÇOKLARI TOPLUMDA YERİ OLDUĞUNU ZANNETMIYORUM
@055514 bende senin gibi tiplerin toplumda yeri olduğuna inanmıyorum.İntihar et gitsin.
Sen insan mısın? Sana insan diyenin...
ZATEN BU TİP COCUKLARDAN YAŞASAYDİ BILE NE ANNEYE NE BABAYA FAYDA GELMEZDİ VATANA MİLLETE BENCE ÖLÜM İYİKİ VARSINIZ
bencese seni gibi beyin den yoksun olanlari bu toplumda yeri olmamasi lazim
@zarraf_2014 bence sen intihar et, öl.
MAVİ BALİNA KAÇIR MIŞ OLMASIN
teknolojiye istediği müdahale eden hükümet bu oyunu neden engellemiyor. Allah anne babaya sabır versin.
sorsanız kadın eşinden boşanmıştır. çocuk babasızlık sonucu bunalımdadır....
birde 18 yaşındaki bebeye seçilme hakkı veriyolar. mavi balina oyunu yüzünden kendini asan çocuk milletvekili seçilecek
@mretp 18 inde istanbulu fethedenler de var gözüm
Çok zor çok.Allah sabır versin.
karnında taşı doğur büyüt bu yasa getir kolay değil rabbim ailesine sabır versin. yasaklansın bu tip oyunlar
Bu kadar çocuk öldü bu oyunu yapam kişi içeri atıldı neden oyunu engelliyemiyor bu ülkeler
yazık gencecik yaşında. Lütfen çocuklarımızın yanında olalım. bütün maddi ihtiyaçlarını karşılamak yetmiyor. maneviyata da meyil ettirmek lazım. Allah, ana ve babasına Sabırlar versin.
Bir insanın ölümüne üzülmeyen, ailesinin acısını anlamayıp, ölümü başka yerlere çekenlere lanet olsun sizin insanlığınıza. Biz böyle vahşi bir toplum haline nasıl geldik. Yazıklar olsun bizlere...
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