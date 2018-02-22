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Mavi Balina oyunu yine can aldı!

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2018 07:03 | Son Güncelleme

Bursa’da 16 yaşındaki Ahmet P., iddiaya göre arkadaşıyla 'Mavi Balina' oyunu oynadıktan sonra gittiği halı sahanın tellerine kendisini asarak yaşamına son verdi. Arkadaşının ölümüne tanık olan Batuhan K. ise sinir krizi geçirince hastaneye kaldırıldı.

Olay, pazartesi akşamı merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi’nde meydana geldi. TIR şoförü Murat P.’nin 6 çocuğundan biri olan Ahmet P., evlerine gittiği arkadaşı Batuhan K. ile birlikte iddiaya göre 'Mavi Balina' oyunu oynadı. Oyunun ardından iki arkadaş, evin yakınlarındaki halı sahaya gitti. Ahmet P., götürdükleri ipi halı sahanın tellerine bağlayıp, tabureye çıkarak kendini astı. Arkadaşının ölümüne tanık olan Batuhan K. sinir krizi geçirdi.

BİLGİSAYARA EL KONDU

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Batuhan K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ahmet P.’nin cesedi ise otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Batuhan K.’nin bilgisayarına el koydu. Otopsinin ardından ailesi tarafından hastaneden alınan Ahmet P.'nin cenazesi, gözyaşları içinde toprağa verildi.

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'BAZI GECELER ARKADAŞINDA KALIYORDU'

Ahmet P.'nin ağabeyi Mehmet P. ise “Bizim evimizde bilgisayar yoktu. Ahmet, bazı geceler Batuhanlarda kalıyordu. Gecenin geç vakitlerine kadar Mavi Balina oyunu oynuyorlarmış. Oyunun 40'ıncı bölümünden sonra verilen komutlarla oynayan kişilerden elini kesmesi, koluna balina yapması, kendisini öldürmesi için tavsiyelerde bulunduğunu öğrendik. Mavi Balina oyunu 50'nci bölümünde oynayan kişinin ölümüyle noktalanıyormuş" diye konuştu.

'OĞLUMU MAVİ BALİNA BU HALE GETİRDİ' PAYLAŞIMI

Mehmet P., hastanede tedavi gören Batuhan K.’nın annesinin sosyal medya hesabından oğlunun fotoğrafını, “Mavi Balina oyunu bu hale getirdi" notuyla paylaştığını söyledi.

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YANLARINDA SEHPA VE İP GÖTÜRMÜŞLER

Ahmet P.’nin iyi bir kişiliğe sahip olduğunu belirten amcası Ömer Faruk P. ise “Ahmet, lise eğitimini devam ederken yarım bıraktı. Olay günü daha önceden birlikte okuduğu arkadaşlarının yanına giderek helallik istemiş. Daha sonra öğrendiğimize göre, arkadaşı Batuhan’ın evinde bilgisayarda Mavi Balina oyununu oynuyorlarmış. Hatta, bilgisayarda oyun izlerken, odanın kapısını kilitlemişler. Batuhan anne ve babasını odaya sokmuyormuş. Daha sonra evden ayrıldılar. Kamera görüntüsünde Ahmet’in, Batuhan’la birlikte olay yerine giderken ellerinde sehpa ve ip olduğu görülüyor. Bu bir cinayet. Olayı zaten Cinayet Bürosu ekipleri araştırıyor. Batuhan’ın iyileşip, sağlığına kavuşmasıyla konu netlik kazanacak" dedi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
mavi balina intihar oyun Bursa

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
yeni nesilde beyin yok ki zaten oyun oynaıp kendini asıyor yazık.
ne oyunmus arkadas uyusturucudan beter cikti bukadar intihar oldu niye yasaklamiyor lar anlamadim kac cocugumuz daha gidecekte yetkililerin dikkatini cekecek vipikedi olsa hemen kapatiyorlar cok sacma bir ülke olduk iyice
Bir sonraki görevin git kendini camdan aşağa at dese bunlar şimdi atlıyor mu? Vay canına...
hayır kime göre neye göre oynanıyor bu oyun madein turkey baska ülkede göremezsiniz:)
made in rusya... oyunun ayrıntılarını zamanında buradan okumuştum... http://www.yenisoz.com.tr/bu-yeni-teror-cocugunuzu-zombi-yapacak-haber-24705
baska ülkede yasıyamam:)
hiç üzülmedim keşkem anası babasıda ölseydi herkese ibret olsun evlatlarınızı iyi yetiştirin.
oyunla ilgisi yok,elinde cep telefonu özgür internet denen lanet.
Salak mısınız olum siz , iradesiz kontrolsüz kukla nesil , bunlar terör örgütlerinin isteklerini de yapar , oyun ile alakası yok kişilik ile ilgili
Anne baba çocukla doğru dürüst ilgilenmezse çocuk her şeyi yapar.Zor olan çocuk yapmak değil çocuk bakmak.Çocuk yapmak dünyanın en zevkli şeyi ne olacak ki herkes çocuk yapar.Önemli olan belli bir yaşa gelene kadar çocukla ilgi alakanı kesmemen.
Nasıl bir oyun bukadar itaad ediliyor komut veriyor intihar edeceksin diye bunun kurucusunu bulup oturtacaksın kazığa sorun çözülmüş olur
bu ıntahar ılk deyıl sonda olmıycana benzıyor devlet büyüklerı bunları gormuyormu lutfen bu oyunu engelleyın ülkemızde oynenmasın ölene allahdan rahmet yakınlarına sabır ve baş salıgı dılıyorum mekanı cennet olsun
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