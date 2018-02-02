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Mavi listede yer alan PKK'nın bölge sorumlusu öldürüldü (2)

YAŞAM HABERLERİ | 02.02.2018 09:12 | Son Güncelleme

Mehmet TÜRK/DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda PKK'nın bölge sorumlusu olduğunu ve bir çok eylemin talimatını verdiği belirtilen 'Eylül Ergani' kod adlı PKK'lı Murat Üçer ve yanındaki 3 PKK terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Kırsal alanda ve yerleşim birimlerinde PKK ile mücadelelerini sürdüren güvenlik güçleri, PKK'nın bölge sormlusu olduğu belirtilen, 'Eylül Ergani' kod adlı Murat Üçer adlı PKK terör örgütü mensubunun, beraberinde 3 örgüt üyesi ile birlikte Lice ilçesine bağlı Dernek Mahallesi Çalıbükü mezrasında olduğunu tespit etti. Mezraya akşam saatlerinde baskın düzenleyen güvenlik güçlerini fark eden PKK'lılar, buldukları araç ile kaçmaya çalıştı.Güzergah üzerinde önlem alan güvenlik güçleri teröristlerin bulunduduğu aracın yolunu Bingöl-Diyarbakır karayolu Çeper mezrası cıvarında kesti. Güvenlik güçlerinin 'dur' ihtarına taröristlerin ateş açarak karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada, Murat Üçer ve yanındaki 3 kişi terörist etkisiz hale getirildi. 1995 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelen ve PKK'nın bölge sorumlusu olduuğu belirtilen Üçer'in, İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinin mavi ketegorisinde yer aldığı belirtiildi. Üçer'in daha önce kırsalda gerçekletirilen bir çok operasyonda son anda kurtulduğu da belirtildi. PKK bölge sorumlusu Üçer'in de aralarında bulunduğu 4 PKK'lının etkisiz hala getirildiği operasyon ile ilgili Diarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu açıklama yaptı.

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