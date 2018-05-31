HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Mavi Marmara'nın 8. yıldönümünde yürüyüş (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2018 19:53 | Son Güncelleme

İHH İnsani Yardım Vakfı çağrısı üzerine toplanan kalabalık grup, 8.

Mavi Marmara'nın 8. yıldönümünde yürüyüş (1)

Mehmet İlkay ÖZER-Gökhan ÇELİK/İSTANBUL,(DHA)-İHH İnsani Yardım Vakfı çağrısı üzerine toplanan kalabalık grup, 8. yılında Mavi Marmara'da öldürülenleri anmak ve ABD'nin "Kudüs" ü İsrail'in başkenti ilan etmesini protesto etmek için İstiklal Caddesi üzerinde yürüyüşe geçti.

(FOTOĞRAF)

Mavi Marmara'nın 8. yıldönümünde yürüyüş (1)

PARTNERDeğişmeyen yeri kalmadı! Son halini görünce şaşkına döndüDeğişmeyen yeri kalmadı! Son halini görünce şaşkına döndü
4 iş yerinden 60 bin TL'lik kuş ve evcil hayvan malzemesi çaldılar4 iş yerinden 60 bin TL'lik kuş ve evcil hayvan malzemesi çaldılar
Giresun'da çatışma çıktı: 2 PKK'lı terörist öldürüldüGiresun'da çatışma çıktı: 2 PKK'lı terörist öldürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'dan Lütfi Elvan'a sert tepki! Yarına kadar süre verdi

Fatih Portakal'dan Lütfi Elvan'a sert tepki! Yarına kadar süre verdi

İstanbul'da giriş çıkışlar tutuldu! Karadan, denizden ve havadan sıkı denetim

İstanbul'da giriş çıkışlar tutuldu! Karadan, denizden ve havadan sıkı denetim

Seks tarikatına katılan Allison Mack itiraf etti

Seks tarikatına katılan Allison Mack itiraf etti

Seyhan Şaşko ile görüntülenen Tuncay Şanlı 9 aylık hamile olan sevgilisi Melis Sayım'ı aldattı

Seyhan Şaşko ile görüntülenen Tuncay Şanlı 9 aylık hamile olan sevgilisi Melis Sayım'ı aldattı

Seçim iptal mi olacak? Anayasa Mahkemesi kararını verdi

Seçim iptal mi olacak? Anayasa Mahkemesi kararını verdi

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ramazan'da iğrenç olay! İstanbul Sultanbeyli'de 'taciz iddiası' mahalleliyi sokağa döktü

Ramazan'da iğrenç olay! İstanbul Sultanbeyli'de 'taciz iddiası' mahalleliyi sokağa döktü

Filmlere konu olacak hikaye! Mezar açıldı, yine de çözülmedi

Filmlere konu olacak hikaye! Mezar açıldı, yine de çözülmedi

Siirt'te hastanede fuhuş operasyonu: 3'ü memur, 4 gözaltı

Siirt'te hastanede fuhuş operasyonu: 3'ü memur, 4 gözaltı

İstanbul Kağıthane'de dayakçı kocaya kafa atan belediye işçisi konuştu

İstanbul Kağıthane'de dayakçı kocaya kafa atan belediye işçisi konuştu

Eskişehir'de lağım fareleri mahalleliyi canından bezdirdi! Kadınlar belediyeye koştu...

Eskişehir'de lağım fareleri mahalleliyi canından bezdirdi! Kadınlar belediyeye koştu...

Herkesin gözü önünde teşhir etmişti! Utandıran görüntüler ortaya çıktı

Herkesin gözü önünde teşhir etmişti! Utandıran görüntüler ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.