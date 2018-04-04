Maydanoz ve tereyağı satan kadını götürmek isteyen zabıtaya tepki

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)- TRABZON'da bahçesinde yetiştirdiği maydanozlar ile ürettiği tereyağını caddede satmaya çalışan Asiye Y.'ye (66), zabıta ekipleri müdahale etti. Çevrede toplananlar, kadını götürmek isteyen zabıta ekiplerine karşı çıktı. Tepkiler üzerine Asiye Y.'yi bırakan ekipler olay yerinden ayrıldı.
Kahramanmaraş Caddesi’nde, bahçesinde yetiştirdiği maydanozlar ile ürettiği tereyağını satmaya çalışan Asiye Y., yanına gelen zabıta ekipleri tarafından 'zorla satış yaptığı ve fazla para istediği' iddiasıyla götürülmek istendi. Vatandaşlar, zabıta ekiplerine tepki gösterdi, kadının götürülmesine karşı çıktı. Asiye Y.'yi tanıdıklarını ve seyyar satıcı olmadığını anlatan vatandaşlar kadının kendi ürettiklerini satmaya çalıştığını belirtti. Zabıta ekipleri, tepkiler üzerine Asiye Y.'yi bırakarak olay yerinden ayrıldı.
Caddede esnaflık yapan Ali Yılmaz, Asiye Y.'nin dilencilik yapmadığını, ürettiği ürünleri sattığını belirterek, "Geçimini böyle sağlar. Neden zabıta böyle yaptı anlamadık. Asiye teyzenin kimseye zararı dokunmaz. Apar topar alınmasına tepki gösterince zabıta onu bıraktı" dedi.
Ramazan Tuncer de "Asiye teyzenin elindeki ürünleri parasız verdiği bile oluyordu. Uzun süredir buralarda. Bize bir şeyler satarak geçimini sağlar. Bizler de zabıtanın ona karşı tutumuna karşı geldik" ifadelerini kullandı.
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