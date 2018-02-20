Mazgal hırsızına jandarmadan suçüstü

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda bir şahsın evinde ve aracında çok sayıda demir ızgara mazgalları ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçede E.K.’nin Saltukova beldesinde bulunan yol kenarlarındaki demir ızgara mazgalları çalacağı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri şüpheliyi takibe aldı. Kendisine ait 67 ZL 742 plakalı aracıyla evinden hareket eden E.K.’nın beldede dolaşarak yol kenarında bulunan demir mazgalları aracının bagajına koyduğu tespit edildi. Evine kadar takip edilen zanlı, evinin girişinde jandarma ekiplerince yakalandı. Şahsın aracında ve evinde yapılan aramada toplamda 39 adet demir ızgara mazgalı ele geçirildi. Şüphelinin demir ızgara mazgallarını oksijen kaynak makinesi ile keserek parçaladığı tespit edildi. Oksijen kaynak makinesi de ekiplerce ele geçirildi.

Şüpheli ekiplerce gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü. E.K.’nın jandarmadaki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği öğrenildi.