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Mazot hırsızı kaçarken düşünce yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2018 12:18 | Son Güncelleme

DÜZCE'de, 3 hırsız, park halindeki kamyondan mazot çalarken, fark edildi.

Mazot hırsızı kaçarken düşünce yakalandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, 3 hırsız, park halindeki kamyondan mazot çalarken, fark edildi. Kaçmaya çalışan hırsızlardan biri, yere düşünce, çevredekiler tarafından yakalandı.
Olay, gece saatlerinde, Karaca Mahallesi'nde meydana geldi. Kamyon parkındaki kamyonun yakıt deposundan mazot çalan 3 kişiyi görenler, müdahale etmek için harekete geçti. Çevredekilerin kendilerine doğru geldiğini gören 3 hırsız, kaçmaya çalıştı. Bu sırada 1 kişi, yere düşünce yakalanırken, polise haber verildi. Düşerken, başını kaldırıma çarpan hırsız yaralandı. Olay yerine gelen polis, K.M. isimli hırsızın yaralandığını görünce, sağlık ekibi çağırdı. Yaralı K.M., ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis, kaçan 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.
Hırsızları mazot çalarken gördüklerini anlatan Mustafa Zaman, "Mazot tankerinin altını delerek, bidonlarla almışlar. Kaçmaya çalışırken, birini yakaladık" dedi.

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Mazot hırsızı kaçarken düşünce yakalandıMazot hırsızı kaçarken düşünce yakalandı

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