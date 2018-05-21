HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Mazot hırsızı kaçarken düşünce yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2018 12:34 | Son Güncelleme

DÜZCE'de, 3 hırsız, park halindeki kamyondan mazot çalarken, fark edildi.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, 3 hırsız, park halindeki kamyondan mazot çalarken, fark edildi. Kaçmaya çalışan hırsızlardan biri, yere düşünce, çevredekiler tarafından yakalandı. Olay, gece saatlerinde, Karaca Mahallesi'nde meydana geldi. Kamyon parkındaki kamyonun yakıt deposundan mazot çalan 3 kişiyi görenler, müdahale etmek için harekete geçti. Çevredekilerin kendilerine doğru geldiğini gören 3 hırsız, kaçmaya çalıştı. Bu sırada 1 kişi, yere düşünce yakalanırken, polise haber verildi. Düşerken, başını kaldırıma çarpan hırsız yaralandı. Olay yerine gelen polis, K.M. isimli hırsızın yaralandığını görünce, sağlık ekibi çağırdı. Yaralı K.M., ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis, kaçan 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızları mazot çalarken gördüklerini anlatan Mustafa Zaman, "Mazot tankerinin altını delerek, bidonlarla almışlar. Kaçmaya çalışırken, birini yakaladık" dedi.

PARTNERŞaşırtan dilencilerŞaşırtan dilenciler
Kırşehir’de trafoya yıldırım düştüKırşehir’de trafoya yıldırım düştü
Fotoğraflar // Maslak'ta lüks site inşaatında yangınFotoğraflar // Maslak'ta lüks site inşaatında yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlker Başbuğ İYİ Parti'den milletvekili adayı mı olacak? Açıklama geldi

İlker Başbuğ İYİ Parti'den milletvekili adayı mı olacak? Açıklama geldi

Gizem Karaca’nın evinde esrar öğütme makinesi ele geçirildi

Gizem Karaca’nın evinde esrar öğütme makinesi ele geçirildi

AK Parti'de kırmızı alarm! 950 bin kişilik seçim ordusu

AK Parti'de kırmızı alarm! 950 bin kişilik seçim ordusu

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

KAP'a açıklama yapılmıştı

KAP'a açıklama yapılmıştı

Mezarlıkta ağlayan kızın ailesi: Bu süreci izlerken kanımız dondu

Mezarlıkta ağlayan kızın ailesi: Bu süreci izlerken kanımız dondu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
FETÖ'cü karı kocanın akılalmaz planı mahkemede ortaya çıktı

FETÖ'cü karı kocanın akılalmaz planı mahkemede ortaya çıktı

İşte Ankara'nın kahramanı! Selde mahsur kalanları tek tek kurtardı

İşte Ankara'nın kahramanı! Selde mahsur kalanları tek tek kurtardı

12 yaşında kaçırılan, 18’indeki 2 çocuk annesi Pelda nasıl öldü?

12 yaşında kaçırılan, 18’indeki 2 çocuk annesi Pelda nasıl öldü?

Mezarlıkta ağlayan kızın ailesi: Bu süreci izlerken kanımız dondu

Mezarlıkta ağlayan kızın ailesi: Bu süreci izlerken kanımız dondu

Antalya'da eğlence mekanında korku dolu anlar

Antalya'da eğlence mekanında korku dolu anlar

Gaziantep'te dehşet: Sahurda anne ve babasını boğazını keserek öldürdü

Gaziantep'te dehşet: Sahurda anne ve babasını boğazını keserek öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.