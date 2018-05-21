Mazot hırsızı kaçarken düşünce yakalandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, 3 hırsız, park halindeki kamyondan mazot çalarken, fark edildi. Kaçmaya çalışan hırsızlardan biri, yere düşünce, çevredekiler tarafından yakalandı. Olay, gece saatlerinde, Karaca Mahallesi'nde meydana geldi. Kamyon parkındaki kamyonun yakıt deposundan mazot çalan 3 kişiyi görenler, müdahale etmek için harekete geçti. Çevredekilerin kendilerine doğru geldiğini gören 3 hırsız, kaçmaya çalıştı. Bu sırada 1 kişi, yere düşünce yakalanırken, polise haber verildi. Düşerken, başını kaldırıma çarpan hırsız yaralandı. Olay yerine gelen polis, K.M. isimli hırsızın yaralandığını görünce, sağlık ekibi çağırdı. Yaralı K.M., ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis, kaçan 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızları mazot çalarken gördüklerini anlatan Mustafa Zaman, "Mazot tankerinin altını delerek, bidonlarla almışlar. Kaçmaya çalışırken, birini yakaladık" dedi.
İlber Ortaylı'yı şaşırtan sürpriz! Bir anda karşısında görünce sahnede öylece kaldı
İşte Ankara'nın kahramanı! Selde mahsur kalanları tek tek kurtardı
Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'na canlı yayın şoku! Televizyonlar bunu duyunca canlı bağlantı yapmaktan vazgeçtiler
Süleyman Çakır'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Oray Eğin'den Muharrem İnce için sert sözler: Atma Ziya
Kızının midesi giderek büyüyordu! Doktor kontrol edince şok gerçek ortaya çıktı
12 yaşında kaçırılan, 18’indeki 2 çocuk annesi Pelda nasıl öldü?
Muharrem İnce’nin ekibine liste darbesi
Çin'den tepki çeken hamle! Bombardıman uçakları harekete geçti
Bomba iddia: ABD, Suriye’nin kuzeyinden çekiliyor
Huawei sahiplerine HDR müjdesi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum