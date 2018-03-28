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Mazot hırsızları yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 10:56 | Son Güncelleme

Mersin’in Mut ilçesinde mazot hırsızlığı yaptıkları ileri sürülen 4 kişi yakalandı.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Palantepe Mahallesi Mut Sanayi Sitesinde bulunan Ö.A.’ya ait kamyondan kimliği belirsiz kişi veya kişilerce 170 litre mazot çalındı.

Mersin’in Mut ilçesinde mazot hırsızlığı yaptıkları ileri sürülen 4 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Palantepe Mahallesi Mut Sanayi Sitesinde bulunan Ö.A.’ya ait kamyondan kimliği belirsiz kişi veya kişilerce 170 litre mazot çalındı. Olayın bildirilmesi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek olayı gerçekleştirdikleri belirlenen K.Ç., O.A., F.Ç. ve B.Ç.’yi Karaman’da yakalandı. Şüpheliler, jandarmadaki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

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