Mazot hırsızlarını ayak izleri ele verdi

Kayseri’de cezaevinden çıktıktan sonra akü ve mazot hırsızlığına devam eden 3 kişi, olay yerinde bıraktıkları ayak izlerinden tespit edilerek yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Himmetdede Mahallesi’nde ve kent merkezinde yol üzerinde park halinde bırakılan araçlardan akü ve mazot hırsızlığının artması sonucu Himmetdede Jandarma Karakolu ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, olaya karışan ve hırsızlık suçundan girdikleri cezaevinden yeni çıkan H.G., A.B., ve H.H.K.’yı olay yerinde bıraktıkları ayak izlerinden tespit etti. Şüpheliler tarafından çalınan eşyalar ev ve araçlarında yapılan aramada ele geçirildi. Malzemeler mağdurlar tarafından teşhis edilerek teslim edildi. Ayrıca yapılan çalışmalarda, 12 faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatıldı.
Gözaltına alınan H.G., A.B. ve H.H.K. doktor kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Aynı zamanda doktor kontrolünden geçirilen şüpheliler, gazetecilere de hakaret etti.
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