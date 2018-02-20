MBGC’den çocuk istismarına kınama

Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Derneği yönetimi tarafından yapılan açıklamada, çocuk istismarına yönelik artan olaylar kınandı. Cemiyet Başkanı Cem Kaytan, Adana’da yaşanan son olay ve Fethiye’de yaşları 12 ila 16 arasında değişen 14 kız çocuğunun lüks yatlara servis edildiği yönündeki haberler ve iddiaların kan dondurucu olduğunu açıkladı.

MBGC’den yapılan açıklamada, “Son yıllarda ülke genelinde sıkça duyduğumuz, insanlık dışı olaylardan birisini daha geçtiğimiz günlerde yaşadık. Adana’da insan olmanın gerektirdiği vasıfların hiç birini taşımayan, cani ruhlu bir sapık tarafından, henüz bebek sayılabilecek yaşta olan 4,5 yaşındaki bir çocuğumuz, bu sapığın cinsel istismarı ile karşı karşıya kaldı. Bu vahşi davranış ne yazık ki son yıllarda onlarca, belki de yüzlerce yaşanandan sadece birisi. Bu insanlık dışı muameleye maruz kalan çocuklarımız, bunların bütün izlerini ve ruhlarında oluşturduğu travmayı yaşamları boyunca yaşamakta ve bu ailelerine de yansımaktadır. Kadına şiddet olayları ve kadın cinayetleri de ardı ardına ülke gündemimizi meşgul etmektedir. Nasıl bir insan olduğumuzu artık kafalarımızda sorgular olduk. Bütün bu insanlık dışı davranışlar toplumumuzun geldiği nokta açısından bizleri endişelendirmektedir.

Ne yazık ki bu cani ruhlu yaratıkların ortaya koyduğu insanlık dışı davranışlar karşısında hak ettikleri cezaların yeterli olmadığı kanaatini taşımaktayız. Bu konuda başta kanun yapıcı meclis üyeleri olmak üzere ilgili tüm bakanlık, kurum ve kuruluşlara toplumsal bir görev düşmektedir. Bu insanlık dışı davranışların önüne geçilmesi için ve daha da büyümemesi için vakit geçirilmeden kadın cinayetleri, cinsel istismar, tecavüz, mobing ve kadına şiddet konusundaki yasal düzenlemeler yeniden gözden geçirilmeli ve yeniden düzenlenmelidir” dedi.

Kaytan, Fethiye ilçesinde yaşları 12 ila 16 arasında değişen 14 kız çocuğunun lüks yatlara servis edildiği yönündeki haberler ve iddialar kan dondurucu nitelikte olduğunu söyledi. Kaytan, “Ne yazık ki kamuoyunda büyük tepki oluşturan bu iddia ve olay ile ilgili olarak yetkililerden hiçbir açıklama gelmemiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ’Vatanı korumak çocuklarla başlar’ sözünü hatırlatarak, bu insanlık dışı vahşi ve sapık davranışları sergileyen, insanlık onurundan uzak bu yaratıkları Muğla Büyükşehir Gazeteciler Derneği olarak şiddetle kınıyor, hak ettikleri cezaların hukuk ve adalet karşısında bir an önce almalarını diliyor, yetkilileri ve yasa koyucuları da bir kez daha göreve davet ediyoruz” denildi.