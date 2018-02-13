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Meclis'te tacize soruşturma

YAŞAM HABERLERİ | 13.02.2018 10:36 | Son Güncelleme

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde lise öğrencisi stajyer genç kızı taciz ettiği ileri sürülen F.K. hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Meclis'te tacize soruşturma

Taciz olayı geçtiğimiz hafta TBMM ana binada meydana geldi. İddiaya göre sözleşmeli memur F.K. (52) lise öğrencisi stajyer kızı sıkıştırarak taciz etti.

Bunu gören başka bir çalışan durumu yetkililere bildirdi. Lise öğrencisi genç kız ile konuşan birim yetkilileri taciz olayının 4 aydır devam ettiğini, kendisini tehdit eden F.K.'dan korktuğu için kimseye söyleyemediğini öğrendi.

Olayın doğrulanması üzerine başka bir birime gönderilen F.K. hakkında idari soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinsel taciz meclis TBMM

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