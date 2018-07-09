HABER

Medyum ile eşini dövüp, 15 bin liralık ziynet eşyalarını çaldılar

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2018 16:21 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da, medyumluk yapan Hasan Öztürk ve eşini dövüp, evlerinde bulunan 15 bin lira değerindeki altınlar ile ziynet eşyalarını çalan şüphelilerden biri kaçarken, diğeri ise suçüstü yakalanıp, gözaltına alındı.

Medyum ile eşini dövüp, 15 bin liralık ziynet eşyalarını çaldılar

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ'da, medyumluk yapan Hasan Öztürk ve eşini dövüp, evlerinde bulunan 15 bin lira değerindeki altınlar ile ziynet eşyalarını çalan şüphelilerden biri kaçarken, diğeri ise suçüstü yakalanıp, gözaltına alındı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Olay, dün saat 22.30 sıralarında, merkez Mustafa Paşa Mahallesi Fikret Sokak'ta meydana geldi. Medyumluk yapan Hasan Öztürk'ün (60) evine gelen 2 kişi, "Eşimizle aramız bozuk. Sizi önerdiler, bize yardım edin" diyerek, yardım istedi. Bu bahaneyle evde yaklaşık 5 dakika oturan şüpheliler, daha sonra Öztürk ile medyumluk yaptığı iş yerine geçti. Burada Hasan Öztürk'ü dövüp, ellerini ve ayaklarını bağlayan şüpheliler, anahtarı da elinden alarak, eve döndü. Anahtarla kapıyı açarak, eve geldiklerinde medyumun eşi Fatma Öztürk'ü de döven şüpheliler, odaları kontrol edip, para ve ziynet eşyası aramaya başladı. Bu sırada Hasan Öztürk, bağlı olduğu iplerden kurtularak, mahalle sakinlerinden yardım istemeye gitti. Mahallenin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Hasan Öztürk'ün damadıyla birlikte eve geçti. Fatma Öztürk'ün "Beni öldürüyorlar, yetişin" diye bağırdığını duyan ekipler, eve girdiğinde şüphelilerden birini yakaladı. Diğer şüpheli ise evde bulunan 15 bin lira değerindeki altın ile ziynet eşyasını alıp, kaçtı.
'YARIM SAAT DARBETTİLER'
Şüphelilerin dövdüğü Fatma Öztürk'ün yaralandığını gören polisler, sağlık ekibine haber verdi. Ambulansla hastaneye kaldırılmadan yaşadıklarını anlatan Öztürk, "Akşam saat 22.30 civarında eve geldiler. 5 dakika oturdular, sonra eşimle dükkana gittiler. Orada eşimin ağzını bantlıyorlar, ellerini bağlıyorlar ve tuvalete kilitliyorlar. Daha sonra eşimin anahtarını alıp, eve geldiler. 'Konuşma kadın, konuşursan seni öldüreceğiz' dediler. Daha sonra yarım saat kadar beni darbettiler. Sonra bileziğimi, boynumdaki zincirimi, küpemi, yüzüğümü ve 3 telefonumuzu alarak, kaçıp gittiler" dedi.
Dövüldüğü sırada cep telefonundan arandığını kaydeden Öztürk, "Hırsızlar şiddete devam ederken, o sırada telefonumdan beni aradılar yani telefon çaldı. Telefon sesini duyan bir şüpheli altınları, eşimin çantasını alarak, kaçtı. Kaçtıktan 5 dakika sonra damadım ve polisler eve geldi. İkinci şüpheli ise 'Seni öldüremedik ama öldürmek için gelmiştik. Öldürseydik daha memnun olacağız' dedi. Ben de 'Suçum ne?' dedim. 'Hiçbir suçun yok. Kocan insanlardan para sömürüyor' diye karşılık verdi. O sırada polisler yakaladı. Bir tanesi de kaçıp, gitmişti zaten" diye konuştu.
BİRİ GÖZALTINDA DİĞER ARANIYOR
Evde yakalanan şüpheli, gözaltına alınırken, kaçan şüphelinin de yakalanması için çalışma başlatıldı. Fatma Öztürk'ü evde döven kişilerin, binaya girişinin yansıdığı güvenlik kamerası kayıtları ise incelemeye alındı.

FOTOĞRAFLI

Medyum ile eşini dövüp, 15 bin liralık ziynet eşyalarını çaldılarMedyum ile eşini dövüp, 15 bin liralık ziynet eşyalarını çaldılarMedyum ile eşini dövüp, 15 bin liralık ziynet eşyalarını çaldılar

PARTNERBerfu'dan sonra hayatım değiştiBerfu'dan sonra hayatım değişti
Kuşadası açıklarında 61 kaçak göçmen yakalandıKuşadası açıklarında 61 kaçak göçmen yakalandı
Devlet hastanesinde görevli 1'i doktor 3 kişiye rüşvet gözaltısıDevlet hastanesinde görevli 1'i doktor 3 kişiye rüşvet gözaltısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bu kadarına pes! Naz Mila üzerindeki bornozu attı

Bu kadarına pes! Naz Mila üzerindeki bornozu attı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemini öncesi bakanlıklarla ilgili yeni kararname yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemini öncesi bakanlıklarla ilgili yeni kararname yayımlandı

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Erdoğan için yola çıktı

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Erdoğan için yola çıktı

Tekirdağ Çorlu'daki tren kazasında yeni gelişme! Yaşamını yitiren 24 kişinin isimleri belli oldu

Tekirdağ Çorlu'daki tren kazasında yeni gelişme! Yaşamını yitiren 24 kişinin isimleri belli oldu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki tören için özel para basıldı! İşte törendeki ilkler

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki tören için özel para basıldı! İşte törendeki ilkler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kanal D’de reyting rekorları kıran Çarkıfelek yarışmasına nasıl katılabilirsiniz?

Kanal D’de reyting rekorları kıran Çarkıfelek yarışmasına nasıl katılabilirsiniz?

'Manukyan' lakaplı fuhuş çetesi liderinin çocuklarının kimlikleri şoke etti!

'Manukyan' lakaplı fuhuş çetesi liderinin çocuklarının kimlikleri şoke etti!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü! Okey oynamaktan şüpheli çanta bile vazgeçiremedi

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü! Okey oynamaktan şüpheli çanta bile vazgeçiremedi

Minik Arda da Çorlu'daki tren kazasında hayatını kaybetti

Minik Arda da Çorlu'daki tren kazasında hayatını kaybetti

Pikniğe giden vatandaşlara ayı saldırdı!

Pikniğe giden vatandaşlara ayı saldırdı!

Çöp atmak için evden çıkan genç kız kayıplara karıştı

Çöp atmak için evden çıkan genç kız kayıplara karıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.