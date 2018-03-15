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Mehmet Ali öğretmen, 8 yıldır kayıp

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 16:33 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'in Mihalgazi ilçesinde, 8 yıl önce kaybolan fen ve teknoloji öğretmeni Mehmet Ali Örkmez (38), halen bulunamadı.

Mehmet Ali öğretmen, 8 yıldır kayıp

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'in Mihalgazi ilçesinde, 8 yıl önce kaybolan fen ve teknoloji öğretmeni Mehmet Ali Örkmez (38), halen bulunamadı. Eğitim-Sen Şube Sekreteri Kemal Koçak, Mehmet Ali Örkmez'in akıbetinin aydınlatılmasını istedi.
Mihalgazi Ortaokulu'nun fen ve teknoloji öğretmeni Mehmet Ali Örkmez, aynı okulda görevli 4 öğretmenle 15 Mart 2010 tarihinde, daha önce ilçeye bağlı belde olan Sakarıılıca Mahallesi'ne otomobille piknik yapmaya gitti. 5 öğretmen, ilçe merkezine dönerken, yola dökülen mıcır nedeniyle otomobille şarampole yuvarlandı. Kazayı yara almadan atlatan öğretmenler, yola çıkardıkları aynı araçla ilçeye döndü. Öğretmenlerin ifadesine göre, ilçe merkezine gelindiğinde Mehmet Ali Örkmez, otomobilden indi ve yürüyerek, evine gideceğini söyledi. Bekar olan Örkmez, ertesi sabah okula gelmeyince, durum polise bildirildi. Polislerin, kapısını çilingire açtırdığı Örkmez'in evinde kimse bulunamadı. İlçe merkezinden geçen Sakarya Nehri'ne düşmüş olabileceği ihtimaline karşı polis, jandarma ve AKUT ekipleri, arama çalışması yaptı ancak Örkmez'in izine rastlanılamadı.
'MEHMET ALİ ÖRKMEZ'E NE OLDU?'
Eğitim- Sen Eskişehir Şube Sekreteri Kemal Koçak, aradan 8 yıl geçmesine rağmen Mehmet Ali Örkmez'in akıbetinin ne olduğunun belirlenemediğini söyledi. Koçak, şöyle konuştu:
"Sendikamız üyesi Mehmet Ali Örkmez, Mihalgazi ilçesinde kayboldu. Yürütülen soruşturmalara rağmen aradan geçen 8 yılda hiçbir ilerleme sağlanamadı. Küçük bir ilçede herkesin bildiği, tanıdığı bir öğretmenin kaybolmasına ilişkin soruşturmada, geçen bunca zamana karşın hiçbir ilerleme kaydedilmemesi, 'soruşturmaların titizlikle yapılmadığı, hatta ihmal olduğu' düşüncesini akla getirmektedir. Olayın ilk günlerinde, sendikamız ve ailenin yakın takibi ve kamuoyu baskısı ile bölgede aramalar yapılmasına rağmen soruşturma derinleştirilmemiş, ortaya atılan iddialara ve çelişkili ifadelere rağmen yürütülen soruşturma kısa süre sonra durdurulmuştur. Geçen 8 yıl içerisinde şehri yönetenler değişse de bizler sorularımızı yanıt alana kadar sormaya devam edeceğiz. Şimdi bir kez daha soruyoruz. 'Mehmet Ali Örkmez'e ne oldu?'. Eskişehir Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü soruşturmanın akıbetine dair kamuoyuna, ailesine ve sendikamıza açıklama yapmalıdır. Mehmet Ali'nin kaybolması normal bir kayıp vakası olarak değerlendirilemez. Bir kamu görevlisinin görev yaptığı ilçede kaybolması ve 8 yıldır akıbetinden haber alınamaması, bu şehrin yöneticileri için övünülecek bir durum olmasa gerek. Mehmet Ali Örkmez'in akıbetinin belirlenmesi, her ne yaşanmışsa olayın açığa çıkarılması, varsa sorumluların bulunması devletin sorumluluğundadır. Eğitim- Sen olarak arkadaşımızı asla unutmayacağız ve 'kayıp öğretmen' olarak kalmasına izin vermeyeceğiz."

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