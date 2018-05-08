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Mehmet Aslan'ın evi kurşunladı (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 08.05.2018 22:36 | Son Güncelleme

MEHMET Aslan'ın Beykoz'daki evinin kurşunlandığı ortaya çıktı.

Ramazan EĞİR/İSTANBUL,(DHA)-MEHMET Aslan'ın Beykoz'daki evinin kurşunlandığı ortaya çıktı. Olayın, kimsenin olmadığı sırada Pazar günü meydana geldiği anlaşılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Mehmet Aslan'ın Beykoz'daki evinin Pazar günü kasklı motosikletli 2 kişi tarafından 4-5 el ateş edildiği ortaya çıktı. Seyahatte olan Mehmet Aslan'ın bu akşamüstü evine geldikten sonra saldırıyı fark ederek polise bildirdiği, polisin olay yerine gelerek incelediği güvenlik kameralarından saldırıyı tespit ettiği öğrenildi. Polis güvenlik kamera görüntülerinden saldırganları tespit etmeye çalışırken Mehmet Aslan ifade için emniyete davet edildi.
Bu arasında Mehmet Arslan İYİ Partinin kurucuları arasında yer alıyor.

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