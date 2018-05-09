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MEHMET ASLAN'IN EVİ KURŞUNLANDI (Kurşunlama anı yeniden)

YAŞAM HABERLERİ  | 09.05.2018 09:24 | Son Güncelleme

Haber-Kamera Ramazan EĞRİ - Ozan URAL - Ertan KILIÇ - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA Mehmet Aslan'ın Beykoz'daki evinin kurşunlandığı ortaya çıktı.

Haber-Kamera Ramazan EĞRİ - Ozan URAL - Ertan KILIÇ - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA Mehmet Aslan'ın Beykoz'daki evinin kurşunlandığı ortaya çıktı. Olayın, kimsenin olmadığı sırada Pazar günü meydana geldiği anlaşılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Polise ifade veren Mehmet Aslan, olaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Beykoz'daki evine, Pazar günü motosikletle gelen kasklı 2 kişi tarafından 4-5 el ateş edildiği ortaya çıktı. Seyahatte olan Mehmet Aslan, bu akşamüstü evine geldikten sonra saldırıyı fark ederek polise bildirdi. Polis, olay yerine gelerek güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Görüntülerde, motosikletle gelen kasklı iki kişinin evin yatak odasını hedef alarak ateş ettikleri görüldü. Olay yeri inceleme ekipleri, evde delil incelemesi yapıyor. Polis, güvenlik kamera görüntülerinden saldırganları tespit etmeye çalışırken Mehmet Aslan ifade için emniyete davet edildi. Mehmet Arslan, İYİ Parti'nin kurucuları arasında yer alıyor. "ÖLÜMDEN ÖTE KÖY YOK" İfade verdikten sonra emniyet önünde açıklama yapan Mehmet Aslan, "Emniyetten arkadaşlarımız geldiler gerekli tahkikatı başlattılar. Türkiye Cumhuriyeti devleti ve polisine güvenimiz sonsuz. Bunu kim yaptıysa onlar açığa çıkartırlar. Ama bu kimler tarafından yapıldıysa şunu bilsinler: Ölümden öte köy yok. Anamız babamız boşuna ismimizi Mehmet koymadı. Biz bu ülkeyi ölümüne sevdik. Biz ne korkuyoruz, ne yılıyoruz, ne vazgeçiyoruz. Bunca arkadaşla Türkiye'ye hepimiz inanıyoruz. Kanımızın son damlasına kadar, ne olursa olsun bu ülkenin iyiliği için, Türk milletinin bekası için, geleceği için var gücümüzle çalışacağız. Türkiye iyi olacak. Allah herkesin yolunu açık etsin. " dedi. KURŞUNLANMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA Mehmet Aslan'ın Beykoz'daki evinin kurşunlandığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletli iki kişi Mehmet Aslan'ın evinin önüne geliyor. Ardından arkada oturan kişi silahını çıkarıp eve doğru 4 el ateş ediyor. Ardından hızla uzaklaşıyorlar. Görüntü Dökümü:

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