Mehmet Aydın Adana’da 1 milyon lira dolandırmış

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın’ın Adana’da da 53 kişiden 1 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı.

Türkiye’de 80 bin kişinin, kurduğu ponzi sistemiyle 511 milyon lira parasını dolandıran ve milyonlarca lirayı hesabına geçirerek Uruguay’a kaçan Mehmet Aydın’ın Adana’da da 53 mağduru olduğu öğrenildi. Mehmet Aydın’ın dolandırıcı olduğu ortaya çıkınca Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gelen 53 vatandaş, internet üzerinden Çiftlik Bank’tan inek, yumurta gibi ürünler satın alarak para yatırdıklarını söyleyerek şikayetçi oldu. Polis yaptığı çalışmada 53 vatandaşın 1 milyon 650 bin lira para yatırdığını, bu paranın 650 bin lirasını vatandaşların geri aldığını ancak 1 milyon lira dolandırıldıklarını tespit etti.

Polise şikayetçi olan şahısların ortalama 200-250 bin lira para yatırdığı, ifadelerinde ise çok fazla üyesi olduğu ve ilk başta paraların geri ödenmesinden dolayı yatırım amaçlı bu işe girdiklerini söyledikleri öğrenildi.