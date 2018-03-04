Mehmet Feyzi Efendi, kabri başında anıldı

Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı (TÜRKAV) Kastamonu Şubesi tarafından organize edilen programda, Kastamonu’nun alim, fazıl ve mütefekkirlerinden merhum Mehmet Feyzi Efendi, ahrete intikalinin 29. vefat yılında kabri başında anıldı.

Mehmet Feyzi Efendi’nin Gümüşlüce Mezarlığındaki kabri başında sağanak yağış altında düzenlenen programda, Kastamonu’nun mümtaz imam hatipleri tarafından Kuran-ı Kerim tilavet edildi. Hatim duasının akabinde misafirlere ikramda bulunuldu. Mehmet Feyzi Efendi’yi anma programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kabir başına akın eden vatandaşlar, dua etmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Mehmet Feyzi Efendi’nin hayatı anlatıldı

Kabri başında anma programının ardından Mehmet Feyzi Efendi’nin hayatını anlatan konferans düzenlendi. Rüya Düğün Salonunda gerçekleştirilen konferansta konuşan TÜRKAV Kastamonu Şube Başkanı Abdullah Ünal, Mehmet Feyzi Efendi’nin hayatını gelecek nesillere aktarılmasından üzerlerinde bir sorumluluk olarak gördüklerini belirterek, “1989 yılından itibaren Kastamonu’nun manevi şahsiyetlerini anmış ve anmaya da devam edecektir. Ayrıca Fetih Şöleni de düzenlemektedir. Bundan sonrada düzenleyecektir” dedi.

Ünal, Mehmet Feyzi Efendi’nin yaşantılarından kesitler anlatarak kendilerinin de bunlara sahip çıkacaklarını ve bunlar üzerinde yaşantılarını sürdüreceklerini kaydetti. Konuşmaların ardından Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cevdet Yakupoğlu tarafından “Yesevi Ata’nın Kastamonu’da atan kalbi: Mehmet Feyzi Efendi” konulu konferans verdi. Konferansın ardından katılımcılara çekme helva ikram edildi.

Mehmet Feyzi Efendi’yi anma törenine Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, 24. ve 25. Dönem Kastamonu Milletvekili Emir Çınar, MHP İl Başkanı İbrahim Maşalacı, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.