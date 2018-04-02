Mehmet Şanlı’nın sokakta dövüldüğü anlar kamerada

Atatürk Havalimanı’nda kalmasıyla gündeme gelen basketbolcu Mehmet Şanlı’nın dört ay önce sokakta dayak yediği ortaya çıktı.

Atatürk Havalimanı’nda kalan ve Türkiye’nin gündemine oturan basketbolcu Mehmet Şanlı ile ilgili acı bir gerçek ortaya çıktı. Şanlı’nın dört ay önce gece sokakta gezerken kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradığı öğrenildi. O anlara ait güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde sokakta yürüyen Mehmet Şanlı’ya ellerinde sopa bulunan 4 kişi saldırıyor. Şanlı tekme ve sopa darbeleriyle yere yığılırken, şahıslar kayıplara karışıyor.