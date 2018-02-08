Mehmetçik Afrin’de destan yazarken, yurt içinde de teröre büyük darbe vuruluyor

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’de sınırlarımızı tehdit eden terörist unsurlara yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Mehmetçik elde ettiği başarılarla adeta destan yazarken, Jandarma Komutanlığı ekipleri de yurt içinde düzenledikleri başarılı operasyonlarla teröre darbe üstüne darbe vuruyor. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Lice, Hani, Kocaköy ve Hazro ilçelerinde 60 köy ve mezrada icra edilen Bayrak-76 Şehit Uzman Jandarma Kıdemli Çavuş Serdar Denizer-2 Operasyonu’nda terör örgütüne büyük darbe vuruldu. Teröristlere ait 3 sığınak ile 1 mağarada örgüt mensupları tarafından kullanıldığı tespit edilen çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Lice, Hani, Kocaköy ve Hazro ilçeleri mülki sınırları içerisinde 4 Şubat Pazartesi günü saat 16.00’dan itibaren icrasına başlanılan Bayrak-76 Şehit Uzman Jandarma Kıdemli Çavuş Serdar Denizer-2 Operasyonu’nun 7 Şubat Çarşamba günü saat 23.00 itibariyle başarıyla tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, "Söz konusu operasyon kapsamında BTÖ mensuplarınca kullanılan 1’i Hazro ilçesi Çitlibahçe köyü, 1’i Lice ilçesi Dolunay köyü, 1’i Hani ilçesi Çağıl köyü mülki sınırları içerisinde olmak üzere toplam 3 adet sığınak, Hani ilçesi Mazılı köyü mülki sınırları içerisinde 1 adet doğal mağara tespit edilmeyi müteakip yerinde tahrip edilmiştir" denildi.
Mağara ve sığınaklarda çok sayıda malzeme ele geçirildi
Açıklamada, tespit edilen sığınak ve mağaralarda çok sayıda mühimmat ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, "Anılan sığınak, doğal mağara, ağaçlık, çalılık ve kayalık alanlar ile toprağa gömülü vaziyetteki jelikan bidonlar içerisinde tespit edilen 1 adet tabanca, 1 adet tabanca bakım spreyi, 3 bin metre uzunluğunda sarılı bakır kablo, bin 120 metre elektrik kablosu, 1 adet flash bellek, 1 adet seyyar el feneri, 48 adet büyük pil, 40 adet kalem pil, 2 adet 8’li pil bloğu, 8 adet büyük tüp, 8 adet küçük tüp, 1 adet ocak, 2 adet tüp başlığı, 8 adet izole bant, 1 adet şemsiye, 50 adet inşaat çivisi, 20 metre çamaşır ipi ve çok miktarda giyim ve yaşam malzemeleri ele geçirilmiş, delil niteliğine haiz olanları cumhuriyet savcısının talimatı gereğince muhafaza altına alınmış, diğerleri yerinde imha edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
12 YNK noktasında bin 4 39 şahıs sorgulandı
Valilik tarafından yapılan açıklamada, operasyon bölgesinde icra edilen yol kontrol faaliyetleri ile adli aramalar neticesinde geçici olarak teşkil edilen 12 yol kontrol noktalarında görevli personel tarafından bin 439 şahıs ve 422 aracın Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi JABS marifetiyle, KİHBİ, UYAP ve ASAL sorgulamalarının yapıldığı belirtildi. Açıklamada, operasyon bölgesi içerisindeki 35 konut ve eklentisinde adli arama faaliyeti gerçekleştirildiği ve 19 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanılırken, yakalanan 1 şahsın sevk edildiği mahkemece tutuklandığı bildirildi.
Operasyonda 3 ton uyuşturucu ele geçirildi
Diyarbakır’ın 4 ilçesine bağlı 60 köy ve mezrada düzenlenen operasyonda toplam 3 ton 2 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, "Narko-terörizmle mücadele faaliyeti kapsamında Lice, Hani, Kocaköy ve Hazro ilçeleri mülki sınırları içerisinde icra edilen temas arama faaliyetleri neticesinde piyasa değeri 41 milyon 845 bin TL olan 2362,90 kilogram toz ve 640,05 kilogram kubar olmak üzere toplam 3 ton 2,95 kilogram esrar maddesi ele geçirilmiş olup, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince anılan uyuşturucu maddesi muhafaza altına alınmıştır. 3 ton 2,95 kilogram esrar maddesinin ele geçirilmesini müteakip günlük kullanım değerleri göz önüne alındığında bir günde 644 bin 62 kişinin uyuşturucu maddeden zehirlenmesine engel olunmuştur" denildi.
Operasyonda 1 güvenlik korucusu şehit oldu
Operasyonda bir güvenlik korucusunun silahının kazara ateş alması sonucu yaralanarak sevk edildiği hastanede şehit olduğu belirtildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bahse konu operasyon kapsamında Lice Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ile birlikte görev yapmakta olan Lice ilçesi Oyuklu köyü güvenlik korucumuz Ömer Tumaç, 7 Şubat 2018 günü saat 04.20 sıralarında Lice ilçesi Yalaza köyü mülki sınırları içerisinde Heydotaş Tepe bölgesi mevkiinde kendine ait silahın kazaen ateş alması neticesinde sağ ve sol ayak diz üstü baldır bölgesinden yaralanmıştır. Yaralı olarak helikopterle Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine tahliye edilen kahraman güvenlik korucumuz Ömer Tumaç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 7 Şubat 2018 günü saat 06.55’de şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman güvenlik korucumuza Allah’tan rahmet, değerli ailesine, yakınlarına, silah arkadaşları ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."
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