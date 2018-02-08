Mehmetçik Afrin’de destan yazarken, yurt içinde de teröre büyük darbe vuruluyor

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’de sınırlarımızı tehdit eden terörist unsurlara yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Mehmetçik elde ettiği başarılarla adeta destan yazarken, Jandarma Komutanlığı ekipleri de yurt içinde düzenledikleri başarılı operasyonlarla teröre darbe üstüne darbe vuruyor. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Lice, Hani, Kocaköy ve Hazro ilçelerinde 60 köy ve mezrada icra edilen Bayrak-76 Şehit Uzman Jandarma Kıdemli Çavuş Serdar Denizer-2 Operasyonu’nda terör örgütüne büyük darbe vuruldu. Teröristlere ait 3 sığınak ile 1 mağarada örgüt mensupları tarafından kullanıldığı tespit edilen çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Lice, Hani, Kocaköy ve Hazro ilçeleri mülki sınırları içerisinde 4 Şubat Pazartesi günü saat 16.00’dan itibaren icrasına başlanılan Bayrak-76 Şehit Uzman Jandarma Kıdemli Çavuş Serdar Denizer-2 Operasyonu’nun 7 Şubat Çarşamba günü saat 23.00 itibariyle başarıyla tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, "Söz konusu operasyon kapsamında BTÖ mensuplarınca kullanılan 1’i Hazro ilçesi Çitlibahçe köyü, 1’i Lice ilçesi Dolunay köyü, 1’i Hani ilçesi Çağıl köyü mülki sınırları içerisinde olmak üzere toplam 3 adet sığınak, Hani ilçesi Mazılı köyü mülki sınırları içerisinde 1 adet doğal mağara tespit edilmeyi müteakip yerinde tahrip edilmiştir" denildi.

Mağara ve sığınaklarda çok sayıda malzeme ele geçirildi

Açıklamada, tespit edilen sığınak ve mağaralarda çok sayıda mühimmat ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, "Anılan sığınak, doğal mağara, ağaçlık, çalılık ve kayalık alanlar ile toprağa gömülü vaziyetteki jelikan bidonlar içerisinde tespit edilen 1 adet tabanca, 1 adet tabanca bakım spreyi, 3 bin metre uzunluğunda sarılı bakır kablo, bin 120 metre elektrik kablosu, 1 adet flash bellek, 1 adet seyyar el feneri, 48 adet büyük pil, 40 adet kalem pil, 2 adet 8’li pil bloğu, 8 adet büyük tüp, 8 adet küçük tüp, 1 adet ocak, 2 adet tüp başlığı, 8 adet izole bant, 1 adet şemsiye, 50 adet inşaat çivisi, 20 metre çamaşır ipi ve çok miktarda giyim ve yaşam malzemeleri ele geçirilmiş, delil niteliğine haiz olanları cumhuriyet savcısının talimatı gereğince muhafaza altına alınmış, diğerleri yerinde imha edilmiştir" ifadeleri kullanıldı. 12 YNK noktasında bin 4 39 şahıs sorgulandı

Valilik tarafından yapılan açıklamada, operasyon bölgesinde icra edilen yol kontrol faaliyetleri ile adli aramalar neticesinde geçici olarak teşkil edilen 12 yol kontrol noktalarında görevli personel tarafından bin 439 şahıs ve 422 aracın Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi JABS marifetiyle, KİHBİ, UYAP ve ASAL sorgulamalarının yapıldığı belirtildi. Açıklamada, operasyon bölgesi içerisindeki 35 konut ve eklentisinde adli arama faaliyeti gerçekleştirildiği ve 19 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanılırken, yakalanan 1 şahsın sevk edildiği mahkemece tutuklandığı bildirildi.