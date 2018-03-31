Mehmetçik, Hakurk’u bölücü teröristlerden temizliyor: 68 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak’taki Hakurk bölgesine yönelik düzenlenen operasyonlarda, 10 Mart 2018’den tarihinden bu yana 68 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. TSK, bugüne kadar bölgede imha edilen sığına ve barınak sayısının ise 67’ye ulaştığını açıkladı.
TSK’dan sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinde yapılan açıklamada, "Komandolar Hakurk’u temizlemeye devem ediyor. Şu ana kadar 68 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlarda 8 adet sığınak daha imha edilmiştir. 10 Mart 2018’den bugüne kadar bölgede imha edilen sığınak ve barınak sayısı 67’ye ulaşmıştır" denildi.
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