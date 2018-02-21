HABER

Mehmetçik terör hedeflerini ateş altına aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2018 22:01 | Son Güncelleme

TSK ve ÖSO güçlerinin Afrin’de yürüttüğü Zeyin Dalı Harekatı kapsamında belirlenen terör hedefleri imha edilmeye devam ediyor.

TSK ve ÖSO güçlerinin Afrin’de yürüttüğü Zeyin Dalı Harekatı kapsamında belirlenen terör hedefleri imha edilmeye devam ediyor. Stratejik öneme sahip olan Raco bölgesini ateş altına alan Mehmetçiğin görüntüleri cep telefonu kameralarına yansıdı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri Suriye sınırında belirlenen terör hedeflerini vurmaya devam ediyor. Hatay’ın Hassa ilçesinde bulunan sınır birliklerinden Suriye’nin Raco bölgesindeki terör hedefleri ateş altına aldı. Mehmetçik, roketlerle ve ağır makineli silahlarla terör hedeflerini vurarak imha etti. Hassa’nın köylerinden gözüken çatışma anları, cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeşim Salkım'ın eşcinsel öpüşme sahnesi büyük yankı uyandırdı

Yeşim Salkım'ın eşcinsel öpüşme sahnesi büyük yankı uyandırdı

İnternette yeni düzenleme! Herkesi kapsıyor

İnternette yeni düzenleme! Herkesi kapsıyor

Yardımcı doçentlik kalktı! Meclis'te kabul edildi

Yardımcı doçentlik kalktı! Meclis'te kabul edildi

Spor yaparken canından oluyordu!

Spor yaparken canından oluyordu!

Boateng: Beşiktaş'tan başka takım olsaydı ilk yarı gerideydik

Boateng: Beşiktaş'tan başka takım olsaydı ilk yarı gerideydik

Sizin eşiniz de aralarında olabilir! Esra Erol'da ortaya çıktı

Sizin eşiniz de aralarında olabilir! Esra Erol'da ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adana’da uzman çavuş ve arkadaşı evde ölü bulundu

Adana’da uzman çavuş ve arkadaşı evde ölü bulundu

Köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Yatağına Isıtıcı Devrilen Çocuk yanıyordu

Yatağına Isıtıcı Devrilen Çocuk yanıyordu

Yasa dışı bahis operasyonu

Yasa dışı bahis operasyonu

Kızıltepe’de 41 bin paket gümrük kaçağı sigara ve 443 kilogram nargile tütünü ele geçirildi

Kızıltepe’de 41 bin paket gümrük kaçağı sigara ve 443 kilogram nargile tütünü ele geçirildi

Uzman çavuş ve arkadaşı evde ölü bulundu

Uzman çavuş ve arkadaşı evde ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.