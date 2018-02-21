Mehmetçik terör hedeflerini ateş altına aldı

TSK ve ÖSO güçlerinin Afrin’de yürüttüğü Zeyin Dalı Harekatı kapsamında belirlenen terör hedefleri imha edilmeye devam ediyor. Stratejik öneme sahip olan Raco bölgesini ateş altına alan Mehmetçiğin görüntüleri cep telefonu kameralarına yansıdı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri Suriye sınırında belirlenen terör hedeflerini vurmaya devam ediyor. Hatay’ın Hassa ilçesinde bulunan sınır birliklerinden Suriye’nin Raco bölgesindeki terör hedefleri ateş altına aldı. Mehmetçik, roketlerle ve ağır makineli silahlarla terör hedeflerini vurarak imha etti. Hassa’nın köylerinden gözüken çatışma anları, cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
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