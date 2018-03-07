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Mekan sahibi şarkıcı kadına tecavüz etti

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2018 09:50 | Son Güncelleme

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çalışanına tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Mekan sahibi şarkıcı kadına tecavüz etti

ddiaya göre, Yayla Ceylan Mahallesi’ndeki bir eğlence mekanında sahne alan şarkıcı Ü.K’yi (30), iş yeri sahibi Y.K. (40) gece yarısından sonra evine bıraktı. Y.K’nın tecavüzüne uğrayan Ü.K. jandarmaya giderek şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Fethiye Cumhuriyet Savcılığı, Y.K. hakkında yakalama kararı çıkardı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de şüpheliyi evinde gözaltına aldı.

Y.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Eşen T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
tecavüz eğlence mekanı Muğla Seydikemer

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