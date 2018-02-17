HABER

Meksika’da helikopter kazası: 13 ölü, 15 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.02.2018 19:14 | Son Güncelleme

Meksika’da depremin ardından inceleme çalışmalarında bulunmak için Oaxaca eyaletine giden askeri helikopterin düşmesi sonucu 13 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi yaralandı.Meksika’da depremin ardından inceleme çalışmalarında bulunmak için Oaxaca eyaletine giden, İçişleri Bakanı ve Eyalet Valisini taşıyan askeri helikopterin düştüğü bildirildi.

Meksika’da depremin ardından inceleme çalışmalarında bulunmak için Oaxaca eyaletine giden askeri helikopterin düşmesi sonucu 13 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi yaralandı.
Meksika’da depremin ardından inceleme çalışmalarında bulunmak için Oaxaca eyaletine giden, İçişleri Bakanı ve Eyalet Valisini taşıyan askeri helikopterin düştüğü bildirildi. Yetkililer, bakan ve valinin hayatta kaldığını, ancak 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını bildirdi.
Öte yandan Başkent Meksiko’ya 360 kilometre uzaklıkta Oaxaca bölgesinde Pinotepa Nacional şehri yakınlarında 7.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Meydana gelen depremde 50 evin hasar gördüğü belirtildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ülke şokta! Bakan ve Valiyi taşıyan helikopter düştü

Ülke şokta! Bakan ve Valiyi taşıyan helikopter düştü

Afrin ve Hakkari'den acı haberler! 2 asker şehit oldu

Afrin ve Hakkari'den acı haberler! 2 asker şehit oldu

Malatya'da son dakika gelişmesi! Özel Harekat mühimmat deposunda patlama

Malatya'da son dakika gelişmesi! Özel Harekat mühimmat deposunda patlama

5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan zanlı tek kişilik hücrede

5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan zanlı tek kişilik hücrede

İlkokulda ele geçirildi! Öcalan arması, ders kitaplarında 'sözde' Kürdistan haritası

İlkokulda ele geçirildi! Öcalan arması, ders kitaplarında 'sözde' Kürdistan haritası

Erdoğan kürsünden böyle seslendi: Rezilliğe bak! Gelsene vatana

Erdoğan kürsünden böyle seslendi: Rezilliğe bak! Gelsene vatana

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bebek kıyafetlerinin arasından 23 bin uyuşturucu hap çıktı

Bebek kıyafetlerinin arasından 23 bin uyuşturucu hap çıktı

Minibüs uçurumdan uçtu

Minibüs uçurumdan uçtu

Şanlıurfa'da kaçak akaryakıt ve sigara operasyonu

Şanlıurfa'da kaçak akaryakıt ve sigara operasyonu

Sandıklı'da trafik kazası: 2 ölü

Sandıklı'da trafik kazası: 2 ölü

İnşaatın 6'ncı katından kendini boşluğa bırakan genç kız ağır yaralandı

İnşaatın 6'ncı katından kendini boşluğa bırakan genç kız ağır yaralandı

Mühimmat deposunda patlama: 2 polis yaralı

Mühimmat deposunda patlama: 2 polis yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.