Meksika’da paraşütler havada çarpıştı: 1 ölü

Meksika’nın Oaxaca şehrinde yapılan yamaç paraşütü etkinliği sırasında iki paraşüt havada çarpıştı.

Meksika’nın Oaxaca şehrinde yapılan yamaç paraşütü etkinliği kötü bitti. Sahildeki etkinlik sırasında iki paraşüt havada çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle paraşütlerden biri yere çakıldı. Ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Dehşet anlarıysa anbean görüntülendi.