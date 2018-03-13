Melek’in babası gözyaşlarına boğuldu

Antalya’da 4’üncü kattaki dairenin penceresinden beton zemine düşerek hayatını kaybeden 3 yaşındaki Melek’in cenazesi, babası tarafından morgdan alındı. Gözyaşları içerisinde küçük kızını tabuta koyan babanın ayakta zor durduğu gözlendi.

Edinilen bilgiye olay, sabah 10.30 sırasında Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi 5124 Sokak’taki 4 katlı binanın en üst katında meydana geldi. Ümmet-Gülşen B. çiftinin iki çocuğundan biri olan 3 yaşındaki Melek B., iddiaya göre 4’üncü kattaki evlerinin açık penceresinden beton zemine düştü. Çocuğun düştüğünü görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan küçük çocuk, Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Minik Melek, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırılan Melek’in cenazesini almaya ise babası ile komşuları geldi. Ayakta zor duran babanın cenazeyi almadan önce sık sık telefonundan kızının fotoğraflarını açıp uzun süre gözyaşı döktüğü gözlendi.

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından küçük kızın cenazesi, defnedilmek üzere Uncalı Mezarlığı’na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.