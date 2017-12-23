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Melih Gökçek'e kötü haber!

YAŞAM HABERLERİ | 23.12.2017 10:28 | Son Güncelleme 14 saat önce

Mustafa Tuna'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na gelmesinin ardından Melih Gökçek'in Ankara'daki bazı izleri silinmeye devam ediyor. Kızılay'da Meşrutiyet Caddesi'ni kesen sokakları birleştiren üst geçitler gece sökülmeye başladı.

Melih Gökçek'e kötü haber!

Çankaya'da Meşrutiyet Caddesi üzerine eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde inşa edilen yaya üst geçitleri sökülmeye başlandı. Üst geçitler hem bakımsızlık hem de yarattığı görüntü nedeniyle eleştiriliyordu.

Dün akşam saat 22:00'den sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Karanfil Sokak hizasındaki üst geçidi sökmeye başladı.

Geçen mayıs ayında da Mithatpaşa Caddesi ile Meşrutiyet Caddesi'nin kesişim noktasında yer alan dört ayaklı bir üst geçit kaldırılmıştı.

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Melih Gökçek Kızılay Ankara
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Okuyucu Yorumları 35 yorum
Birisi yaparken para harcar.Birisi sökerken para harcar.Yandaş şirketler köşe olur olan gene vatandaşa olur.Allah sizi bildiği gibi yapsın.
iyi olmuş blader o üst geçitler zaten fuhuşun esrarın dilencinin yeriydi.
hakılısın lakin bu koyun millete az bile.
emmeyemi gelecen gommeyemi gelelim
@endes63 sen kafana takma millet yine seçimde koyar
İyide bu takılan da sökülen de halkın parası ile yapılanlar değilmidir?Şimdi ne olacak bunların ziyan olan müsrüfe dönüştürülen o kadar maliyeti kimler ödeyecek ki?Eğer yaptığınız işten mesul ve doğru yaptığınıza inanıyorsanız...O zaman bu eski müsrüf belediye başkanının tüm mal varlığına el koyarsınız bu yapılanların en azından bir miktarını tanzim ederek geri alırsınız; işte ben sizlerin doğru insan olduğunuza o zaman inanırım.Ama desenize kimi kime şikayet edeceksiniz en azından 15-20 yıl önce aksakta olsa bir adalet vardı.Bir hukuk vardı.Şimdi onuda yok ettinizya.Yatacak yeriniz yok.
Bu toplumda aç ve işsiz insanlar varken; elindeki yetkileri israf olacak şekilde kullanmak çok günah. İnşallah Melih bey buna dikkat etmiştir.
eğer yaptığı gereksiz, projelerede boş yere para gittiyse Melih hakkında imkanları boşa kullanma ve görevi kötüye kullanmadan işlem yapın. Bakın bunu yine akp başkanı ortaya koyuyor. Başka parti değil. eĞER FETÖ VE YOLSUZLUKLA DEDİĞİNİZ GİBİ MÜCADELE EDİYORSANIZ YAPARSINIZ. YOKSA SADECE İNSANLARIN GÖZÜNÜ BOYAMA TİYATROSU ÇEVİRDİĞİNİZ BELLİ OLUR ZATEN.
BUNLARI MELİH GÖKÇEK YAPTI AMA BAKIN GEÇİN ORADAN BİR İNSAN KULLANMIYOR EVET MASRAF AMA SÖKÜLMESİ BENCE ÇOK İYİ KULLANILMAYAN KÖPRÜLERE BAKIMDA YAPILMAZ VE YARIN BİR GÜN ARAÇLARA YADA İNSANLARIN KAFASINA DÖKÜLECEEK
eee zamanında mahkeme kararlarına uysa ıdı bunlar olmaz milletde lanet okumazdı daha çok var örnegın mamak gırısındeki o devasa reklamlar
@sev26 MİLLET LANET OKUMUYOR Kİ..! MİLLET HEP AMA HEP HAYIR DUASIYLA ANIYOR...BİRKAÇ BİN İNTERNET KALEMŞÖRÜ DIŞINDA MELİH BAŞKANA YADA AKP'Lİ BELEDİYELERE LANET OKUYAN NADİRDİR...
Muhalefet belediyelerine iç işleri soruşturma açıp görevinden alıyor. İkdidar partinin belediyeleri istifaya zorlanıyor. Niye soruşturma açılmıyor anlıyamadım. Ama türkiyede Adaletten anlayan büyüklerimiz var prof lara bile taş çıkarırlar. ALLAH tan her şeyin güzel olmasını dilerim
Melih bu üst geçitleri eşinin bileziklerini bozdurup yaptırdığı için sökülmesine çok üzülmüştür.
“MELİH GÖKÇEK ’ e KÖTÜ HABER” BUMU HABER ŞİMDİ BÜYÜK DÜŞÜNÜN CANIMI YİYİN M. GÖKÇEKTE O ÜST GEÇİDİ DÜŞÜNÜYORDU KOMİKSİNİZ YA DAHA ÇOK ÇALIŞIN İYİ HABER YAPIN :)
ne saçma bir haber ve başlık o köprünün parasını mı istiyorlar veya mahkemeye mi veriyorlar hesap soran mı varda gökçeke kötü haber olsun.
bu fetöcüye niye dokunulmuyor.1 numara bu ya. vALLAHİ bir numara. çocukları torunları fetönün kolejlerinde okudu. ankartayı peşkeş çekti.niye geziyor. adalet nerde kardeşim
melih gökçek i hiç sevmem ama bu da en az onun kadar sevimsiz
PC Klaweşörler döktürmüş yine Hiç mi öğrenmediniz Dün Dündür Bu Gün Bugündür.
yaa çok saçmaydı o ust geçitler muşrutiyet caddesinde en az 5 tane saçma sapan ust geçitler vardı vede kımse kullanmıyordu iyi olmuş sokulmesi yeni başkan işini biliyor helal olsun
O KÖPRÜLER ZATEN SON DERECE LUZUMSUZDU KİMSEDE KULLANMIYORDU MELİH YAPARKEN BİRİSİDE SÖTERKEN İŞİ GÖTÜRÜYOR ANKARALIDA SADECE BAKIYOR
Dünya üzerinde hesap soranın olmadığı ve hesap vermeden gidenlerin yaşadığı ülke neresidir diye sorulsa sanıyorum herkesin vereceği cevap yeni TÜRKİYE olacaktır.Utanılacak bir sonuç ama gerçek.Belediye başkanları görevden alınıyor nedenini kimse bilmiyor ama CHP belediye başkanı yolsuzluk yaptığı için alındı ortalık toz duman.Demokratik bir ülkede suçluyu,suçsuzu yargı'mı yoksa siyasiler'mi tespit eder?.
Yiğidi öldür hakkını ver.Gökçek solun kalesi Ankara'da 5 dönem kolay seçilemezdi yaptığı önemli işler de olmasaydı.Sadece dinazor olayı gibi bazı absürd işleri ve son Fetö olayında yalpalaması onu yıprattı.
Valla güzel politika Gökcek yaptı oyları aldı. buda söküp alacak. Millet yiyince bunlar son derece haklı. Yemeyin kardeşim yemeyinn
YAPIN YAPIN SÖKÜN ATIN AMA PARASINI ZİMMET ÇIKARIN YAPANLARDAN ALIN MELİH GÖKÇEK VE FAMİLYASINDAN HALKTAN ALMAYIN BİRDE BELEDİYEDE O KADAR MASASINDA GÖKÇEK RESMİ OLAN O KADAR MELİH GÖKÇEK Çİ YALAKA VARKEN ÖNCE ONLARI BİR ŞUTLAYIN
akp nin günahı çok büyük yatacak yeri yok. oy uğruna bu adamı saldılar meydana her projesi hem halkı bezdirdi hemde halkın parasını çarçur etti. şimdi bu ucube projeleri ortadan kaldırıyorsun neden melihi gözden çıkardın diye. senle işimiz bitti göz yumduğumuz bu saçmalıklarıda ortadan kaldırıyoruz diyorlar. halkın parasını kendi menfaatlerine kullanan bu adam yargılanmalıdır hesap vermelidir. hesap verdirilmediği için akp bu vebalden kurtulamayacak.
babalarının çiftliği gibi ülkeyi yönetenler bu rezilliğe halkın zayii olan parasının hesabını sormaya nezaman varsınız jet hızıyla mecliste araştırılması için oylanan dosyaları jet hızıyla nezaman red etmekten vazgeçeceksiniz vatandaşın parasınıda ahunıda almayın yeter artık
Ali yazar Veli bozar. Küp suyunu çeker azar azar.
ÖYLE İZLER VARDIR Kİ,SİLMEK İÇİN HAREKETE GEÇTİĞİNİZDE ELBET BİR GÜN SİLİNECEKTİR.FAKAT BUNU SİZ ASLA GÖREMEZSİNİZ..
Bu AKP lilerin Yediğiniz içtiği külliyen haram ne konuşsanız külliyen yalan...Balık baştan kokar..Milyonlarca insan çoluğuna çocuğuna bir kilo meyve alamazken...Altın sedef koltukta bin odalı saraylarda oturanlar utansın...İngiltere Kraliçesi doğum günü pastasını tasarruf için iptal ediyor...Biz onlardan çok mu zenginiz
Olan vatandaşın parasına oluyor,yaparken harca,olmadı sökerken harca,yine olmadı daha çok harca
@muratinmaili ......... HARCAMA YOK GÖTÜRMESYON VAR.....
ÖYLE İZLER VARDIR Kİ,SİLİNMESİ İÇİN HAREKETE GEÇTİĞİNİZDE ELBET BİR GÜN SİLİNECEKTİR..FAKAT BUNU SİZLER ASLA GÖREMEZSİNİZ.
Haberin veriliş şekli garip..yeni başkan sanki bunları Melih Gökçek e nispet olsun diye yapıyormuş gibi bir algı üretiliyor.halbuki yeni başkanla her gün görüşüyor..yeni başkanın tasarrufunda olan bir konu..
iyiyi yaparken muatafa tuna kotuyu yaparken melih gokcek olarak bilmenizde fayda var. Bu ankaranin basina gelmis gecmia en dandik seyleri gokcek yapti cunku. Eksiden artı ya ciktiginizi dusunin bunlar sokulurken. herseye de isyan etmeyelim. not:akpli degilim.
Yıllardır kenarlarından yürürken yanlışlıkla ayağımın biri kayıp yola insem "acaba arkamdan araba geliyor mudur" korkusuyla yine kaldırama çıkmaya çalışırdım. İsabet olmuş.
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